“Mi sono dimenticato di inviare il messaggio”: WhatsApp mette fine alla scusa più usata dagli utenti

Segnalando i messaggi incompleti direttamente nell'elenco delle chat gli utenti non dovranno più aprire le conversazioni su WhatsApp per controllare se i messaggi sono stati inviati. Saranno infatti identificati con una nuova etichetta "Bozza" direttamente visibile sull'elenco chat.

A cura di Elisabetta Rosso

Scrivi il messaggio, ti distrai e per sbaglio chiudi la chat, senza inviarlo. É successo a tutti, ma la nuova funzione bozze di WhatsApp potrebbe mettere fine ai messaggi sospesi. Come anticipato da WABetaInfo, sito specializzato sugli aggiornamenti dell'app di messaggistica, ogni volta che scriviamo un messaggio senza premere invio comparirà una nuova etichetta "Bozza" che permetterà agli utenti di trovare subito i testi incompleti.

Questa aggiunta vuole aiutare gli utenti a gestire le conversazioni interrotte in modo più efficace, riducendo al minimo le possibilità che i messaggi non vengano inviati. "Con l'etichetta Bozza ora visibile accanto all'elenco delle chat, gli utenti non devono più controllare manualmente ogni chat per individuare eventuali testi incompleti, un processo che spesso portava a messaggi trascurati", spiega WAbetaInfo. Diventerà quindi più semplice tenere traccia delle conversazioni incomplete.

Come funzionano le bozze su WhatsApp

Segnalando i messaggi incompleti direttamente nell'elenco delle chat gli utenti non dovranno più aprire le conversazioni per controllare se i messaggi sono stati inviati. Saranno identificati con una nuova etichetta "Bozza" direttamente visibile sull'elenco chat. "Questa funzionalità permette di visualizzare il testo di qualsiasi messaggio incompleto direttamente nell'elenco chat, visto che è contrassegnato con l'etichetta, così gli utenti possono vedere cosa stavano scrivendo senza aprire la conversazione", spiega WaBetaInfo.

"Per gli utenti che spesso vengono interrotti o distratti mentre scrivono, questa funzionalità funge da promemoria, riducendo la possibilità di lasciare messaggi non inviati. A differenza di prima, dove gli utenti dovevano ricordare o controllare manualmente ogni chat, la nuova etichetta "Bozza" ora rende più chiaro a colpo d'occhio quali conversazioni hanno messaggi incompiuti. Questa aggiunta aiuta gli utenti a rimanere organizzati e garantisce che i messaggi importanti e non inviati abbiano meno probabilità di essere dimenticati."

Le novità in arrivo sull'app di messaggistica

Meta sta anche lavorando a una rubrica all'interno dell'app, in questo modo sarà più semplice "aggiungere e gestire privatamente i tuoi contatti su WhatsApp, qualunque sia il dispositivo che utilizzi", ha spiegato in un post sul blog.

Se si perde il telefono, per esempio, sarà possibile ripristinare la rubrica con un click, se invece "si dispone di più account sullo stesso telefono, uno personale e uno di lavoro, si può personalizzare l'elenco dei contatti per ciascuno di essi." Ogni utente potrà scegliere se salvare solo su WhatsApp o se sincronizzare il contatto con il suo telefono.

Non solo, con l'ultimo aggiornamento di Whatsapp su iOS infatti sono stati resi disponibili 22 temi diversi e 20 colori per personalizzare le chat. La nuova pagina Chat Theme amplierà le opzioni di personalizzazione. Il tema applicato sarà visibile solo sul dispositivo dell'utente.