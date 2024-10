WhatsApp si colora, arrivano i temi personalizzati per le chat su iOS: come usare la nuova funzione

video suggerito

A cura di Elisabetta Rosso

Non sarà solo verde. Con l'ultimo aggiornamento di Whatsapp su iOS infatti sono stati resi disponibili 22 temi diversi e 20 colori per personalizzare le chat. La nuova funzione è stata individuata nella versione beta 24.20.71 di WhatsApp per iOS e permetterà agli utenti di selezionare un tema predefinito da applicare alle conversazioni, si potranno scegliere anche versioni diverse per ogni chat.

Al momento WhatsApp consente solo agli utenti di passare tra la modalità ""chiara" a quella "scura", ma la nuova pagina Chat Theme amplierà le opzioni di personalizzazione. Il tema applicato sarà visibile solo sul dispositivo dell'utente, come spiega WaBetaInfo, blog che si occupa di monitorare tutti i cambiamenti nelle versioni di prova dell’app.

"Quando un utente seleziona un tema per una chat specifica, sarà visibile solo sul proprio dispositivo. Il destinatario della chat non vedrà alcun cambiamento nell'aspetto della chat, il che significa che ogni utente può godere della propria esperienza di chat personalizzata". In questo modo viene tutelata la privacy e qualsiasi cambiamento "non influirà sull'esperienza di messaggistica per gli altri partecipanti."

Come utilizzare i nuovi temi di Whatsapp per personalizzare le chat

I nuovi temi e colori saranno disponibili sulle impostazioni dell'app. Gli utenti potranno selezionare un tema da applicare a tutte le conversazioni o scegliere manualmente in base a ogni chat un diverso sfondo e tema. Si potrà per esempio distinguere tra chat di lavoro e chat con amici, o tra gruppi e conversazioni con una singola persona.

"Questa funzione consente agli utenti di migliorare la loro esperienza di personalizzazione selezionando diversi temi per conversazioni specifiche, piuttosto che essere limitati a un singolo tema in tutta l'app", ha spiegato WaBetaInfo.

I temi di Whatsapp arriveranno su Android?

La nuova funzione è al momento in fase di test, quindi è disponibile per un numero limitata di utenti che possono utilizzarla attraverso l'applicazione TestFlight. Con l'aggiornamento verrà gradualmente rilasciata a tutti gli utenti iOS. "Ciò significa che se la funzione non è ancora disponibile sul tuo account WhatsApp, non c'è alcun problema con il tuo account. Il lancio avviene in fasi e avrai accesso una volta che WhatsApp completerà i test e espanderà la funzione a più utenti", ha spiegato WaBetaInfo.

I nuovi temi e colori saranno disponibili sulla versione iOS, non ancora su Android, gli sviluppatori di Meta però hanno confermato che sarà solo questione di tempo, le funzioni saranno infatti disponibili su tutti i dispositivi che li supportano.