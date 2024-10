video suggerito

Su WhatsApp potrai creare una rubrica speciale separata: come attivare la nuova funzione WhatsApp finora è stato collegato con la rubrica salvata sul dispositivo. Ora sarà possibile creare una lista di contatti separata, la nuova funzione permette di ripristinare la rubrica con un click se si perde il dispositivo e può essere anche utile per chi gestisce più di un account sullo stesso dispositivo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Elisabetta Rosso

Sarà una rubrica a parte salvata su WhatsApp. "Finora, l'unico luogo in cui era possibile aggiungere contatti è stato il tuo dispositivo mobile digitando un numero di cellulare o scansionando un codice QR", ha spiegato Meta in una nota. "Presto potrai aggiungere e gestire i contatti comodamente dalla tua tastiera con WhatsApp Web e Windows, e più in là con altri dispositivi collegati."

Come spiegano gli ingegneri Meta gli utenti potranno creare una rubrica all'interno dell'app, in questo modo sarà più semplice "aggiungere e gestire privatamente i tuoi contatti su WhatsApp, qualunque sia il dispositivo che utilizzi."

Se si perde il telefono, per esempio, sarà possibile ripristinare la rubrica con un click, se invece "si dispone di più account sullo stesso telefono, uno personale e uno di lavoro, si può personalizzare l'elenco dei contatti per ciascuno di essi." Ogni utente potrà scegliere se salvare solo su WhatsApp o se sincronizzare il contatto con il suo telefono.

Come funziona la nuova rubrica su WhatsApp

WhatsApp finora è stato collegato con la rubrica salvata sul dispositivo. Chi però perde il telefono, o per esempio non riesce a eseguire il back up, rischia di perdere tutti i contatti della rubrica. Non solo, la nuova funzione può essere anche utile per chi gestisce più di un account sullo stesso dispositivo. Sarà possibile salvare i contatti non solo su WhatsApp, WhatsApp Web, e Windows.

"Stiamo anche introducendo una nuova opzione per salvare un contatto solo su WhatsApp", spiega Meta. "I contatti che salvi su WhatsApp verranno ripristinati nel caso dovessi perdere il telefono o cambiare dispositivo. Per tutelare la privacy degli utenti Meta ha sviluppato una sistema di archiviazione crittografato chiamato Identity Proof Linked Storage (IPLS).

Non solo. La nuova funzione "aggiunge un ulteriore livello di privacy, in quanto non sarà necessario condividere il proprio numero di telefono per stabilire una conversazione con qualcuno", spiega il team di sviluppo. Questa funzione è già attiva su app di messaggistica crittografate end-to-end come Signal. Non è stata ancora annunciata una data ufficiale per il lancio, gli ingegneri di Meta hanno promesso aggiornamenti nelle prossime settimane.