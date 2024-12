WhatsApp ora può dirti qual è il momento migliore per scrivere un messaggio: come attivare il contatore online

video suggerito

A cura di Elisabetta Rosso

WhatsApp sta testando una nuova funzionalità per le chat di gruppo. Si chiama contatore online e permette di vedere i membri che sono attivi in un determinato momento. È apparso solo sui dispostivi di alcuni tester selezionati, come ha spiegato WABetaInfo, portale specializzato sulle novità dell'app di messaggistica: "Dopo aver installato l'ultimo aggiornamento WhatsApp beta per Android 2.24.25.30, alcuni utenti hanno provato la una nuova funzionalità di contatore online per le chat di gruppo, che mostra il numero di partecipanti attualmente online nella barra superiore dell'app."

Altre piattaforme, per esempio Telegram, avevano già introdotto la possibilità di visualizzare nelle chat di gruppo il numero di partecipanti online. Ora anche Meta ha deciso di integrarla sulla sua app di messaggistica. Gli utenti però possono anche decidere di nascondere il loro stato di attività, sia per le chat one to one, sia all'interno dei gruppi. WhatsApp infatti permette di disattivare per motivi di privacy lo stato online. Chi ha scelto questa opzione non verrà calcolato dal contatore online.

A cosa serve il nuovo contatore online

Il contatore apparirà in cima alla chat di gruppo per indicare i membri online. Potrebbe essere uno strumento utile per capire per esempio qual è il momento migliore per scrivere. Nei gruppi, soprattutto se numerosi, spesso i messaggi vengono sepolti dalle conversazioni portate avanti dai membri.

In molti casi si sceglie di fissare il messaggio in alto sulla chat se si tratta di una comunicazione importante o una domanda a cui tutti i membri devono rispondere, il nuovo contatore online però permetterà di scegliere in modo consapevole il momento migliore per inviare un messaggio su un gruppo.

Le ultime novità lanciate su WhatsApp

Tra le nuove funzioni più attese su WhatsApp c'è la trascrizione dei messaggi vocali. Nelle prossime settimane sia gli utenti iOS, sia gli utenti Android potranno trasformare le clip audio in testi: in questo modo sapranno i contenuti dei vocali anche quando non sono nelle condizioni di ascoltarli. Basterà cliccare per attivare la trascrizione automatica.

L'app di messaggistica ha anche introdotto la nuova funzione bozze di WhatsApp, che potrebbe mettere fine ai messaggi sospesi. Segnalando i testi incompleti direttamente nell'elenco delle chat gli utenti non dovranno più aprire le conversazioni per controllare se i messaggi sono stati inviati. Nell'elenco chat infatti compare la una nuova etichetta "Bozza" che contrassegna i testi incompleti ancora da inviare.

Infine l'app di messaggistica ha deciso di sostituire le diciture “sta scrivendo…” e “sta registrando un audio…” con nuove icone all’interno della chat. Sono comparsi infatti tre puntini di sospensione se qualcuno scrive un messaggio, e l'icona di un microfono per chi registra un audio. "Questa modifica lo rende più intuitivo e comodo per gli utenti, specialmente nelle chat di gruppo affollate, dove più partecipanti potrebbero scrivere messaggi o registrare note vocali contemporaneamente.", ha spiegato WABetaInfo.