Ora si potranno trascrivere i vocali di WhatsApp in messaggi: arriva la funzione che aspettavamo tutti

A cura di Valerio Berra

Nelle ultime ore è stata diffusa la notizia che su WhatsApp sarà possibile finalmente trascrivere in modo automatico i messaggi vocali. Questa volta non si tratta di un rumor o una indiscrezione ma di un annuncio distribuito direttamente dalla piattaforma, come riporta la rivista specializzata in tecnologia The Verge. In breve nelle prossime settimane sia gli utenti iOS che gli utenti Android potranno trasformare le clip audio in testi: in questo modo sapranno i contenuti dei vocali anche quando non sono nelle condizioni di ascoltarli.

Secondo quanto spiegato da WhatsApp la funzione dovrebbe essere molto semplice da usare. Dagli screen che sono stati condivisi una volta selezionata l’opzione di riferimento sul messaggio vocale verrà generato un testo direttamente sotto il vocale. Per mantenere la riservatezza il vocale sarà processato direttamente sul dispositivo: non verrà processato dai server di Meta, l’azienda guidata da Mark Zuckerberg proprietaria della piattaforma di messaggistica.

Come attivare la funzione per trascrivere i messaggi

Secondo il blog di WhatsApp, una volta implementata questa funzione nelle nuove versioni della piattaforma bisognerà solo attivarla. Il percorso indicato è molto semplice:

Impostazioni

Chat

Trascrizioni dei messaggi vocali

Una volta completato tutto il percorso sarà sufficiente tenere premuto il messaggio vocale e scegliere l’opzione “Trascrivi”. L’unico problema a questo punto sono le lingue supportate per la trascrizione. Una volta attiva la trascrizione dei messaggi bisogna selezionare infatti la Lingua di Trascrizione e poi aspettare il download.

Gli smartphone che usano un sistema operativo Android saranno abilitati a trascrivere solo quattro lingue: inglese, portoghese, spagnolo e russo. E per l’italiano? Per Android bisognerà aspettare ancora, mentre gli utenti iOS potranno già usarlo subito, sempre che abbiano un sistema operativo aggiornato. La trascrizione dei messaggi in italiano sarà disponibile su tutti i sistemi operativi iOS 16 e superiori.