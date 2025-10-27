Con la nuova Cronologia di Instagram si vedono tutti i Reel che hai guardato

Instagram ha annunciato una nuova funzione: la “Cronologia di visualizzazione” dei Reel. Grazie a questo aggiornamento, sarà possibile recuperare e rivedere i video già guardati, anche se non sono stati salvati. "Vi è mai capitato di vedere un Reel interessante e non riuscire più a ritrovarlo?" ha chiesto Adam Mosseri, Ceo della piattaforma, durante il lancio. "Da oggi potrete accedere alla vostra cronologia e rivedere ogni Reel che avete visto su Instagram."

La possibilità di consultare la Cronologia dei video non è nuova nel mondo dei social: TikTok, il principale concorrente di Instagram, offre questa opzione già dal 2021. Finora, chi voleva recuperare un Reel visto su Instagram doveva ricorrere a metodi complicati, per esempio scaricare i propri dati dal profilo e cercare manualmente il link del contenuto. Con il nuovo sistema, invece, tutto è più immediato.

Come funziona la Cronologia e cosa si può fare

Per consultare la Cronologia è necessario entrare sul Profilo, selezionare Impostazioni → La tua attività → Cronologia di visualizzazione. Lì sarà possibile consultare l’elenco completo dei Reel visti. L’interfaccia consente di filtrare i contenuti per data, selezionando ad esempio la settimana o il mese passati, o un intervallo temporale specifico. È anche possibile ordinare i video in ordine cronologico o inverso, oppure visualizzarli in base all’autore. Per chi desidera maggiore privacy, i singoli Reel possono essere rimossi manualmente dalla cronologia. Queste opzioni rendono la nuova funzione di Instagram persino più flessibile rispetto a quella di TikTok.

Reels sempre più centrali per Meta

I Reel — lanciati da Meta nel 2020 per stare al passo con TikTok — rappresentano oggi uno dei formati più importanti per la piattaforma. Negli ultimi anni, Instagram ha integrato molte funzioni già popolari sul social cinese, come la visione Picture-in-Picture (che consente di guardare i video mentre si usa un’altra app) e la possibilità di collegare più Reel in una serie, e anche la visualizzazione rettangolare della griglia. Con la Cronologia di visualizzazione, Instagram non introduce solo una nuova opzione tecnica, ma una risposta concreta a un’esigenza diffusa: poter ritrovare ciò che, nel flusso infinito dei Reel, si pensava perduto.