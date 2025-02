video suggerito

Spotify sblocca le funzioni segrete per il Festival di Sanremo: come ascoltare la playlist ufficiale Spotify ha lanciato la playlist ufficiale del Festival di Sanremo 2025. Oltre a questo c’è anche un’animazione dedicata per le canzoni in gara. L’app di streaming musicale si prepara ad affrontare la settimana più importante per il mercato discografico. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

A cura di Valerio Berra

Dopo la prima serata del Festival di Sanremo 2025 anche Spotify ha cominciato ad attrezzarsi per una delle settimane più importanti per la musica italiana. L’app di streaming ha già lanciato la sua playlist con tutte le canzoni del Festival di Sanremo, ora pubbliche dopo la fine dell’embargo. Negli ultimi giorni erano usciti dei sedicenti spoiler ma al netto delle trovate di marketing si trattava principalmente di canzoni create dall’intelligenza artificiale a partire dai testi delle canzoni.

La playlist Sanremo 2025 viene presentata agli utenti appena aprono l’applicazione. Basta cliccare per vedere tutte le 29 canzoni in gara. Una volta fatto l’accesso sull’app basta accedere alle canzoni per vedere una piccola animazione. Invece del player normale di Spotify per ogni canzone che aprirete direttamente dalla playlist trovate un piccolo mazzo di fiori da spostare che indica l’avanzamento del brano. Anche il colore è diverso: dal bianco passa a una tinta rosata. Se perdete il pop up iniziale troverete la playlist in home page o cercando Sanremo 2025.

Chi sono i cantanti più forti su Spotify, per ora

A poche ore dall’inizio del Festival è difficile capire subito come sono stati accolti i brani del Festival di Sanremo. Servirà qualche giorno per ascoltarli bene e capire chi dopo la gara intaserà le radio nelle prossime settimane. Anche se alcuni brani, come Cuoricini dei Coma_Cose o Battito di Fedez sono già degli ottimi candidati. Altre canzoni funzionano molto bene in live, forse meno da radio.

Al momento però possiamo vedere chi fra i cantanti in gara ha una base di ascoltatori più grande su Spotify. Al primo posto c’è Tony Effe, secondo i dati di Preply fra i cantanti in gara è quello con il maggior numero di ascoltatori mensili: 4 milioni. Sul podio ci sono anche Rose Villain e Olly. La canzone più ascoltata scritta da un cantante in gara invece è ITALODISCO dei The Kolors: 175 milioni di stream.