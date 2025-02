video suggerito

Attacco hacker al Festival di Sanremo: cosa c'è di vero dietro ai brani svelati sui social

A cura di Valerio Berra

Mancano poche ore ore all’inizio del Festival di Sanremo 2025. Oltre al groviglio di gossip che sta avvolgendo i protagonisti della rassegna, aumentati con l’ultimo video di Fabrizio Corona, negli ultimi giorni sono circolati sui social audio di canzoni che sarebbero state rubate direttamente dagli archivi del Festival.

Le canzoni del Festival di Sanremo devono essere inedite, anche se spesso qualcosa è trapelato. Nel 2021 ad esempio Fedez aveva condiviso su Instagram un frammento di Chiamami per nome, brano cantato con Francesca Michielin arrivato poi secondo nella classifica finale. Alla fine Amadeus aveva scelto di chiudere un occhio.

Questa volta sembra che non ci sia nessun attacco hacker confermato. Girano anche screenshot di un file criptato diffuso da Corona con tutte le canzoni ma sul suo canale Telegram e sui suoi social non ci sono tracce. Eppure potrebbe essere successo qualcosa di più interessante, una dinamica in cui è coinvolta l’intelligenza artificiale.

Le canzoni create dai testi dei brani in gara

Come da tradizione prima del Festival di Sanremo sono stati pubblicati i testi dei brani, per la gioia dell’Accademia della Crusca. A partire da questi testi sono stati diffusi audio dove l’intelligenza artificiale ha ricreato la canzone in gara partendo semplicemente dal suo testo. L'anno scorso avevamo fatto anche noi di Fanpage.it un esperimento del genere.

Il processo ovviamente non è del tutto automatico. Bisogna chiedere all’intelligenza artificiale di comporre la musica, di replicare la voce partendo dai campioni di uno dei cantanti in gara e poi bisogna aggiustare la canzone per darle una forma che sia simile allo stile del cantante. Insomma. Qui, come in molti altri casi, l’IA non si occupa di tutto ma fa semplicemente da supporto.

I canali chiusi per gli spoiler fatti con l’intelligenza artificiale

Digital Content Protection, una società che si occupa a grandi linee della tutela dei marchi, ha spiegato in un comunicato stampa di aver segnalato e fatto chiudere diversi profili social che stavano diffondendo brani del Festival di Sanremo creati con l’intelligenza artificiale. Nello specifico si parla di “oltre un centinaio” di video. Spiega Luca Vespignani di Digital Content Protection: “Senza un adeguato controllo, l’intelligenza artificiale rischia di diventare un’arma per la pirateria”.