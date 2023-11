Spotify Wrapped 2023, come vedere canzoni, artisti e podcast più ascoltati dell’anno In italia è disponibile ora Spotify Wrapped 2023, una funzione di Spotify che permette di vedere i dati sulla tua musica preferita nell’ultimo anno. Per vedere queste slide in cui c’è il meglio di canzoni, album e artisti preferiti bisogna accedere direttamente dall’app, tutte le grafiche di Spotify Wrapped possono essere pubblicate sui social.

A cura di Valerio Berra

6 CONDIVISIONI condividi chiudi

Spotify ha appena annunciato l’arrivo di Spotify Wrapped 2023, l’opzione che permette agli utenti di vedere i dati di ascolto collezionati nell’ultimo anno. Qui potrete trovare tutte le informazioni sulla vostra musica, compresi artista e canzone preferita. È un momento atteso dagli utenti, serve per fare i conti sui propri gusti musicali e soprattutto serve per confrontare i propri dati con quelli degli altri utenti. Le story per i social di solito sono fatte molto bene. I numeri però sono sempre numeri. E così potreste scoprire che a 33 anni e cono una discreta cultura musicale alle spalle una delle canzoni che avete ascoltato di più è la colonna sonora di una serie per adolescenti ambientata in un carcere a Napoli. Una critica per questo Wrapped. L’edizione del 2023 sembra un po’ sobria: negli anni scorsi c’era qualche intuizione un po’ più creativa.

Come vedere Spotify Wrapped 2023

La funzione è stata ufficialmente annunciata dall’app poco dopo le 14 di oggi, 29 novembre. Accedere è molto semplice. Prima aggiornate l’app e poi aprite Spotify sul vostro smartphone. All’inizio della schermata Home troverete subito un nuovo banner chiamato Il tuo Wrapped 2023. Se non aggiornate l'app avrete solo un messaggio con scritto: "Si è verificato un errore". Una volta entrati nella sezione vi comparirà una sequenza di 20 slide animate in cui vengono svelati tutti i vostri dati dell’ultimo anno.

Avrete il totale dei minuti ascoltati, il vostro genere preferito, la classifica degli artisti che avete sentito di più e anche quella delle canzoni. Non solo. Per gli artisti più ascoltati troverete anche il momento di picco, quello in cui gli avete ascoltati di più. Ogni slide ha anche una colonna sonora. L’ultima slide è un riassunto di tutti i dati mostrati. Se non volete intasare la rete, potete pubblicare anche solo questa su Instagram.

Leggi anche Perché Spotify non cancellerà le canzoni create dall'intelligenza artificiale

Come condividere il tuo Spotify Wrapped su Instagram

Uno degli obiettivi di Spotify Wrapped è quello di far condividere agli utenti le loro slide sui social. Spotify ha praticamente il monopolio della musica in streaming, almeno nel mercato italiano. Ma attirare nuovi clienti è sempre cosa gradita. Condividere le slide su Instagram è parecchio semplice basta toccare il pulsante Condividi e poi scegliere l’opzione Storie su Instagram.

Le nuove funzioni

Non c’è molto di nuovo su questo Spotify Wrapped. Di solito l’app aggiunge sempre qualche slide un po’ creativa basata sui dati degli utenti. Nelle versioni precedenti per esempio l’app definiva delle “Personalità Musicali” in base alle canzoni ascoltate, oppure collegava i brani più ascoltati a delle emozioni. Ad esempio: “Al mattino, hai ascoltato musica che scientificamente potremmo definire: Catarsi, Emozionante, Angoscia”. Quest’anno, praticamente, ci sono solo i dati. C'è giusto una riproposizione delle "Personalità Musicali" con quattro scelte possibili. Sempre carina invece la sezione di Wrapped “I messaggi dei tuoi artisti”. Qui troveremo tutti i video registrati per ringraziare i cani dai cantanti e dalle band che abbiamo ascoltato di più.

I cantanti e le canzoni più ascoltate in Italia e nel mondo

L’artista più ascoltato in Italia è Sfera Ebbasta. Esattamente come nel 2022, esattamente come nel 2021. Nel 2020 era ancora sul podio ma al secondo posto, al primo c’era Tra Supreme. La canzone più ascoltata nel nostro Paese invece è Cenere, con con cui Lazza è arrivato al secondo posto nell’ultima edizione del Festival di Sanremo. L’artista donna più ascoltata è Anna. A livello globale il gradino più alto del podio è stato conquistato da Taylor Swift mentre la canzone più ascoltata in assoluto è Flowers” di Miley Cyrus. Per il podcast invece il 2023 è stato l’anno del genere True Crime, quello che in italiano si chiama semplicemente Cronaca Nera. Il podcast più ascoltato è Elisa True Crime.