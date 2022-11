È uscito Spotify Wrapped 2022: dove trovare la raccolta annuale di musica e podcast Spotify ha pubblicato lo Spotify Wrapped del 2022 per tutti gli iscritti. La nuova funzionalità è già virale. L’app ha diffuso anche i dati sulla musica più ascoltata nel mondo: l’artista in cima alla classifica è il portoricano Bad Bunny mentre in Italia invece sulla cima del podio c’è Sfera Ebbasta.

A cura di Valerio Berra

Quel momento dell’anno è arrivato. Con un giorno di anticipo rispetto al 2021, Spotify ha pubblicato Spotify Wrapped. È una raccolta di canzoni e podcast che viene cucita su misura per ogni utente e permette di vedere gli artisti, i generi e le canzoni più ascoltate durante l’anno di riferimento.

Il successo di Wrapped è legato soprattutto alla possibilità di condividere le card che l’applicazione genera direttamente sui social. Accedere a questa funzione e creare le card è discretamente semplice. Il primo passo è quello di aprire l’app, a questo punto basta andare sull’home page. Sotto i riquadri con i vostri ascolti recenti potrete trovare lo spazio dedicato al vostro Wrapped.

Cosa si vede su Spotify Wrapped

Una volta cliccato su Wrapped comincia l’analisi dei vostri gusti musicali. Prima di tutto viene presentata una classifica dei generi più ascoltati. Poi si passa alla routine quotidiana, in cui vengono mostrati i generi più ascoltati in ogni fascia oraria: mattino, pomeriggio e sera. A questo punto Spotify calcola i minuti passati sull’applicazione durante l’anno.

Sempre in materia di dati potrete vedere anche il brano che avete ascoltato di più durante l’anno. Utile, anche per il futuro, la playlist con i brani più ascoltati del 2022. Questa potete aggiungerla direttamente alla vostra libreria. L’app si chiude con giochi di parole su modi di dire che hanno a che fare con la cipolla e una card riassuntiva con tutti i dati dell’anno.

SPOTIFY | Una delle schermate di Spotify Wrapped

Come condividere Spotify Wrapped su Instagram

La condivisione è ottimizzata per tutte le piattaforme. Basta cliccare il pulsante che si trova sotto ogni card. Attenzione: le animazioni si perdono con la condivisione. Tutte le card vengono pubblicate come statiche.

I cantanti e le canzoni più ascoltate in Italia e nel mondo

Insieme all’uscita di Wrapped, Spotify ha diffuso anche i dati sulla musica più ascoltata nel mondo. Per il terzo anno di seguito l’artista che ha registrato più ascolti è il portoricano Bad Bunny, la canzone con il più alto numero di ascolti è "As It Das" di Harry Styles. La vetta della classifica italiana è di Sfera Ebbasta, mentre il brano più ascoltato è Brividi di Blanco e Mahmood. Il podcast più ascoltato al mondo resta The Joe Rogan Experience, un prodotto controverso per le sue posizioni complottiste e negazioniste: “Per Spotify è essenziale non assumere la posizione di censore, ma assicurarsi che ci siano delle regole e delle conseguenze per coloro che le violano. Abbiamo una serie di policy che vengono applicate e aggiornate dal nostro Team Trust and Safety che vietano contenuti illegali e qualsiasi tipo di abusi”, ha spiegato Eduardo Alonso, responsabile degli Spotify Studios Sud e Est Europa.

I dati racconti da Spotify mostrano un interesse crescente per i podcast in Italia. “Il mercato audio a livello globale è cresciuto significativamente negli ultimi anni. Secondo l’ultima ricerca OBE realizzata con BVA Doxa, in Italia gli ascoltatori di podcast sono circa 13 milioni, di cui 53% sono abitudinari. L’ascolto dei podcast è guidato principalmente dal desiderio di immergersi in altri mondi, oltre che legato all’interesse per un tema o un autore. Rappresenta una forma intima di ascolto”, aggiunge Alonso.

SPOTIFY | La morning routine secondo Spotify Wrapped

Le nuove funzionalità introdotte nel 2022

Spotify ha deciso di introdurre alcune novità. Prima tra tutte la possibilità di scoprire la propria "personalità musicale". In base agli ascolti permette ai fan di scoprire che tipo di ascoltatore è. C'è per esempio l'ascoltatore Leader, che ispira con le sue preferenze chi gli sta indorno, l'Avventura Lover, sempre alla ricerca di nuovi sound alla scoperta di artisti emergenti, oppure il Nomade che vada da un genere all'altro ma all'occorenza è disposto a giurare amore eterno. Gli utenti potranno anche sbloccare un filtro Snapchat personalizzato che riassume la propria Personalità musicale. Non solo, per la prima volta Wrapped approda nel Metaverso, sulla Spotify Island, dove ha creato giochi, merchandising virtuale e la possibilità di scattare foto con artisti come Bizarrap, Calvin Harris, Tove Lo.

Ci saranno anche video esclusivi per i "top fan". In realtà questa funzionalità è stata attivata nel 2021 con la partecipazione di 100 artisti. Quest'anno Spotify ha voluto aricchiere l'esperienza chiamandone 40.000. Tra questi Sfera Ebbasta, i Maneskin, Guè, Madame, Lazza, Elodie, Rkomi. I fan potranno visualizzare i video registarti dagli artisti che li ringraziano per il supporto, e ogni video sarà accompagnato dalla canzone più ascoltata dall'utente durante l'anno.