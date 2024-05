video suggerito

Chi sarà il vincitore dell’Eurovision secondo ChatGPT: le previsioni su Angelina Mango e la classifica Abbiamo chiesto al famoso chatbot di OpenAI di stimare le probabilità di vittoria delle canzoni in gara per il festival della canzone europea. Basandosi sulle recensioni di siti specializzati, l’intelligenza artificiale (IA) ha dato Angelina Mango a parimerito con l’artista svizzero Nemo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Velia Alvich

La premessa è sempre la stessa: ChatGPT non è uno strumento divinatorio. Non è neanche un critico musicale. Insomma, chiedere a ChatGPT di prevedere chi vincerà l'Eurovision 2024 che si terrà nella svedese Malmö può sembrare una follia. Ma non lo è. Grazie alla sua capacità di leggere grandi quantità di testi e di comprenderne il senso, abbiamo dato all'intelligenza artificiale generativa una lunga serie di recensioni per le 37 canzoni in gara. Sveleremo i segreti delle istruzioni che abbiamo dato a ChatGPT alla fine, dopo la classifica. Intanto, quella che vedrete qua è la classifica che ha immaginato il famoso chatbot di OpenAI per i bran del festival della canzone europea.

La classifica delle canzoni dell'Eurovision 2024 secondo ChatGPT

Alla fine il risultato che ha restituito ChatGPT delle canzoni che potrebbero strappare la vittoria del festival della canzone europea sono queste.

Angelina Mango, La noia (Italia) – 9,5

Nemo, The Code (Svizzera) – 9,5

Dons, Hollow (Lettonia) – 9

Mustii, Before the party's over (Belgio) – 8,5

Al’ona Al’ona & Jerry Heil, Theresa&Maria (Ucraina) – 8,5

Silvester Belt, Luktelk (Lituania) – 8

Baby Lasagna, Rim Tim Tagi Dim (Croazia) – 8

Marcus & Martinus, Unforgettable (Svezia) – 8

Kaleen, We will rave (Austria) – 8

Gåte, Ulveham (Norvegia) – 7,96

Saba, Sand (Danimarca) – 7,5

Joost Klein, Europapa (Paesi Bassi) – 7,42

Eden Golan, Hurricane (Israele) – 7,4

5MIINUST & Puuluup, (Nendest) Narkootikumidest Ei Tea Me (Küll) Midagi (Estonia) – 7

Raiven, Veronika (Slovenia) – 7

Fahree feat. İlkin Dövlətov, Özünlə Apar (Azerbaigian) – 7

Iolanda, Grito (Portogallo) – 7

Tali, Fighter (Lussemburgo) – 7

Aiko, Pedestal (Repubblica Ceca) – 7

Nutsa Buzaladze, Firefighter (Georgia) – 6,5

Ladaniva, Jako (Armenia) – 6,5

Silia Kapsis, Liar (Cipro) – 6,5

Luna, The Tower (Polonia) – 6,5

Electric Fields, One Milkali (One blood) (Australia) – 6,5

Teya Dora, Ramonda (Serbia) – 6

Olly Alexander, Dizzy (Regno Unito) – 6

Hera Björk, Scared of Heights (Islanda) – 6

Marina Satti, Zari (Grecia) – 6

Slimane, Mon amour (Francia) – 6

Zorra, Nebulossa (Spagna) – 5,5

Bambie Thug, Doomsday Blue (Irlanda) – 5

Isaak, Always on the Run (Germania) – 5

Windows95man feat. Henri Piispanen, No Rules! (Finlandia) – 5

Sarah Bonnici, Loop (Malta) – 5

Megara, 11:11 (San Marino) – 4

Natalia Barbu, In the middle (Moldavia) – 4

Besa, Titan (Albania) – 3

Come l'intelligenza artificiale ha creato la classifica

Sono tre i siti specializzati proprio nell'Eurovision da cui abbiamo raccolto le recensioni sui brani. Sulla base dei testi che abbiamo allegato nel nostro prompt, abbiamo chiesto a ChatGPT di definire le probabilità di vittoria di quella specifica canzone, usando comunque un valore numerico. Alla fine, l'intelligenza artificiale ha restituito, oltre alla probabilità di vittoria del brano, anche un giudizio basato sulle recensioni che ha ricevuto.

Potrebbe essere una gara testa a testa fra Angelina Mango, la cantante italiana che è uscita vincitrice dal Festival di Sanremo lo scorso febbraio, e dell'artista svizzero Nemo. In fondo alla classifica, con poche chance di vittoria ci sono San Marino, Moldavia e Albania che non hanno ricevuto dei giudizi positivi dai siti specializzati e che quindi, secondo ChatGPT, hanno meno possibilità di vedere il podio.