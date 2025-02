video suggerito

Sanremo 2025, quanti follower ha guadagnato Olly dopo la finale: il suo Instagram è esploso Da quando Olly è stato proclamato vincitore della 75esima edizione del Festival di Sanremo, il suo profilo Instagram è cresciuto a ritmo di mille nuovi follower al minuto, facendo arrivare il cantautore genovese a un passo dal milione. Un exploit da record soprattutto se si pensa che all'inizio della settimana la sua fanbase non superava i 380.000 follower.

Olly alla finale di Sanremo 2025

Non era tra i favoriti, almeno durante i primi giorni di Sanremo 2025, ma alla fine Olly si è portato a casa la vittoria della 75esima edizione del Festival di Sanremo con la sua "Balorda Nostalgia", strappando il primo posto a Lucio Corsi, altro nome rivelazione di questo Festival.

Eppure, a guardare quello che stava succedendo sulle piattaforme social del cantante 23enne di Genova, fin dalla prima serata in cui è salito sull'Ariston, qualcosa si poteva immaginare: praticamente da lunedì 10 febbraio, la vigilia di Sanremo 2025, al giorno della finale, il suo profilo Instagram (olly_nclusive) è cresciuto di almeno 50.000 follower al giorno (con picchi che hanno superato gli 80.000 follower). Poi ieri sera, quando Carlo Conti ha letto il suo nome sull'ultima busta di Sanremo 2025, quella del vincitore della 75esima edizione, il suo profilo Ig è letteralmente esploso.

Quanti follower ha guadagnato Olly

Una notte da record, come d'altronde era facile prevedere se consideriamo che prima dell'inizio di Sanremo 2025 Olly aveva un seguito su Instagram piuttosto modesto. Il 10 febbraio il suo Ig segnava 380.621 follower, tutto sommato pochi in confronto ad altri cantanti in gara, vere star dei social. Primo tra tutti Fedez, con i suoi 14 milioni di follower – qui abbiamo letto e commentato con una psichiatra il testo della sua canzone "Battito" – ma non scherzano neanche Elodie (3,6 milioni di follower), Rose Villain (1,2 milioni) o Achille Lauro (1,9 milioni).

C'è da dire che anche se non avesse vinto il Festival, la sua vittoria sui social Olly l'avrebbe avuta lo stesso: la sua è stata infatti una delle fanbase a crescere di più durante le prime quattro serate del Festival, passando, solo su Instagram, dai 380.621 follower del 10 febbraio ai 689.935 con cui Olly è salito ieri sera sul palco dell'Ariston per l'ultima volta da concorrente e non ancora vincitore. In quattro giorni quindi il giovane rapper genovese – finito nelle classifiche di Spotify già nel 2024 grazie al brano "Due come noi" cantato in coppia con l'ex vincitrice di Sanremo, Angelina Mango e alla sua "Devastante" – ha guadagnato più di 300.000 follower, quasi doppiando i numeri di partenza.

Più di 100.000 follower in una notte

Se state leggendo questo articolo forse siete tra le oltre 100.000 persone che ieri notte hanno iniziato a seguire Olly. Quando è stato proclamato vincitore di Sanremo 2025, noi di Fanpage.it abbiamo monitorato per un po' il suo profilo su Instragram: non c'è voluto molto a capire la la sua fanbase stava letteralmente esplodendo. Il numero che indica i follower cresceva di minuto in minuto. Ogni aggiornamento erano mille follower in più. Per darvi un'idea, in dieci minuti, dalle 02.12 – il nome del vincitore è stato pronunciato intorno alle 2.00- alle 02.22, il profilo Instagram di Olly è cresciuto di 20.000 follower, da 780.000 a 800.000 follower. E quel numero è continuato a crescere tutta la notte: mentre scriviamo questo articolo sono le 9.13 di domenica 16 febbraio e i follower del vincitore di Sanremo sono saliti a quota 906.000 – circa 120.000 nuovi follower in circa sette ore – praticamente a un passo dal milione, soprattutto se consideriamo il ritmo con cui è cresciuto il suo profilo in questa settimana.

Da sinistra a destra, il profilo Ig di Olly (@olly_nclusive) alle ore 02.12, 02.22 e 09.13 di domenica 16 febbraio 2025