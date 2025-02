Lucio Corsi sorprendente secondo a Sanremo 2025 con la canzone Volevo essere un duro

video suggerito

A cura di Francesco Raiola

Lucio Corsi si è classificato al secondo posto del Festival di Sanremo 2025 con la canzone Volevo essere un duro: il cantautore si aggiudica questa medaglia d'argento della 75a edizione del festival alle spalle di Olly, ma davanti a Brunori Sas, Fedez e Simone Cristicchi. Quella di Lucio Corsi è un secondo posto imprevisto, partendo come uno dei meno conosciuti e si aggiudicato un podio importantissimo e meritato.

Lucio Corsi all'Eurovision Song Contest

Lucio Corsi ha vinto, però, il premio Mia Martini al Festival di Sanremo 2025: l'autore di Volevo essere un duro è stato premiato durante la finale della kermesse ligure dalla Sala Stampa con 40 voti sui 96 disponibili. Anche Simone Cristicchi è uno dei protagonisti dell'ultima serata di Sanremo: è stato assegnato all'autore romano il Premio Lucio Dalla per il brano Quando sarai piccola, succedendo alla vincitrice del Festival dello scorso anno Angelina Mango.

Il significato di Volevo essere un duro

Lucio Corsi descrive così "Volevo essere un duro", scritta e composta da Lucio Corsi e Tommaso Ottomano: "Questo è un disco che parla d’infanzia, di amicizia e d’amore. È un album di fantasia con i piedi per terra. In questo album ho cercato di trovare il sogno non fuggendo nel cielo ma strisciando sui marciapiedi, passando sotto i tavoli da pranzo o nascondendomi negli armadi. È un disco di ricordi personali mescolati a storie di altra gente. Ci sono molti personaggi in queste canzoni, da Rocco il bullo della scuola media al Re del rave, una sagoma romantica e sgangherata, fino a Francis Delacroix, mio grande amico (forse immaginario, ma non importa)".

Chi è Lucio Corsi

Lucio Corsi è un cantautore toscano di trentuno anni, che nel 2012 dopo varie esperienze come chitarrista con gruppi della zona si trasferisce a Milano, dove comincia a intraprendere la carriera solista proponendo brani propri in italiano. Nel 2015 pubblica i suoi primi due ep Vetulonia Dakar ed Altalena Boy (pubblicato da Picicca Dischi). Nel 2017 segue il suo primo disco “Bestiario Musicale”, un concept album sugli animali della sua terra, la maremma (Picicca Dischi). Dopo vari concerti in giro per l'Italia, nell 2020 pubblica per Sugar Music il suo secondo album in studio “Cosa faremo da grandi?”, prodotto da Lucio insieme a Francesco Bianconi e Antonio Cupertino, mentre nel 2023 pubblica il suo terzo album “La Gente Che Sogna” (sempre Sugar Music). A novembre 2024 torna con il nuovo singolo “Tu sei il mattino” (sempre per Sugar Music) ed è fra i protagonisti della sua serie televisiva “Vita da Carlo – Terza Stagione”. Il prossimo passo è la pubblicazione del nuovo album, in uscita il 21 marzo 2025. Al Festival di Sanremo si è esibito, nella serata delle cover, in duetto con Topo Gigio.