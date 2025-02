video suggerito

Lucio Corsi vince il premio della critica Mia Martini a Sanremo 2025, a Simone Cristicchi il premio Lucio Dalla Lucio Corsi con Volevo essere un duro e Simone Cristicchi con Quando sarai piccola sono i due vincitori della Sala Stampa, rispettivamente con il premio Mia Martini e Lucio Dalla. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

A cura di Vincenzo Nasto

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Lucio Corsi e Simone Cristicchi, Sanremo 2025

Lucio Corsi ha vinto il premio Mia Martini al Festival di Sarenmo 2025: l'autore di Volevo essere un duro è stato premiato durante la finale della kermesse ligure dalla Sala Stampa. L'autore maremmano ha ricevuto 40 voti sui 96 voti validi: seguono Simone Cristicchi con 35 e Brunori con 11. Hanno ricevuto alcuni voti anche Fedez, Giorgia, Joan Thiele, Willie Peyote, Rocco Hunt. Mentre a Simone Cristicchi è stato assegnato il Premio Lucio Dalla per il brano Quando sarai piccola, succedendo alla vincitrice del Festival dello scorso anno Angelina Mango. Corsi e Cristicchi sono stati due tra i protagonisti più importanti di Sanremo 2025, anche attraverso il significato dei propri brani: da una parte, l'autore maremmano ha raccontato una favola su quanto pesino le aspettative del futuro sull'essere umano, fotografato nel ritornello quando canta: "Vivere la vita è un gioco da ragazzi, io volevo essere un duro, però non sono nessuno, non sono altro che Lucio". L'autore era stato premiato, prima dell'inizio del Festival, con la targa MEI (Meeting degli indipendenti) come miglior artista emergente. Discorso simile per Simone Cristicchi, che invece con Quando sarai piccola, ha raccontato un piccolo spaccato della sua quotidianità, la malattia di sua madre e il ribaltamento del ruolo genitoriale.

Lucio Corsi ha vinto il premio Mia Martini

Lucio Corsi, in gara al Festival di Sanremo 2025 con Volevo Essere un duro, ha ricevuto il premio Mia Martini dalla sala stampa. Si tratta del premio della critica, vinto lo scorso anno da Loredana Bertè. Corsi ha ricevuto 40 voti sui 96 voti validi: seguono Simone Cristicchi con 35 e Brunori con 11. Hanno ricevuto alcuni voti anche Fedez, Giorgia, Joan Thiele, Willie Peyote, Rocco Hunt. L'autore maremmano infatti ha convinto non solo il pubblico con le sue esibizioni con Volevo essere un duro, ma anche durante la serata cover con Nel blu dipinto di blu (Volare) di Domenico Modugno, in collaborazione con Topo Gigio. Dal 2019 il premio consiste in una statuetta d'oro riproducente un leone alzato in piedi (simbolo della città di Sanremo e del festival) appoggiato su una chiave di sol con dei fiori dorati nella parte sottostante. Il Premio Bigazzi va al brano Quando sarai piccola di Simone Cristicchi e il Premio Bardotti va al brano L’albero delle noci di Brunori Sas.

Simone Cristicchi vince il premio della Sala Stampa Lucio Dalla

Simone Cristicchi ha invece ricevuto il premio della Sala Stampa Lucio Dalla, vinto lo scorso anno da Angelina Mango con La Noia, al suo esordio. Cristicchi si è distinto grazie alle sue esibizioni con Quando sarai piccola, ma anche durante la serata cover di Sanremo 2025. Infatti, insieme alla sua compagna Amara, nome d'arte della cantautrice Erika Mineo, si sono esibiti sulle note di La Cura di Franco Battiato.