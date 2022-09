Stefania Orlando e il marito Simone si separano, c’è la conferma: “Abbiamo preso strade diverse” È finita dopo quasi 15 anni d’amore la lunga storia tra Stefania Orlando e il marito Simone Gianlorenzi. Lo annuncia la conduttrice con una Instagram story.

A cura di Stefania Rocco

La crisi era nell’aria da qualche tempo ma solo qualche minuto fa è arrivata da parte di Stefania Orlando la conferma ufficiale a quelle che fino a oggi erano rimaste solo indiscrezioni: il suo matrimonio con Simone Gianlorenzi è finito. I due, che comparivano felici e innamorati sui social fino a qualche mese fa, hanno deciso di dirsi addio per motivi che hanno preferito non rendere noti.

Perché è finita tra Stefania Orlando e Simone Gianlorenzi

Stefania Orlando, nel post in cui conferma la fine della sua storia d’amore con il marito (si erano sposati solo 3 anni fa, nell’estate del 2019), non ha reso noti i motivi della separazione. La conduttrice ha parlato genericamente di un momento impegnativo al termine del quale, apparentemente di comune accordo, avrebbero deciso di prendere strade diverse. A scrivere materialmente il post è stata Stefania ma Simone ha ricondiviso quella storia sul suo profilo Instagram. Già da qualche giorno i fan si erano accorti di una certa freddezza, atteggiamento che ha fatto da preludio alla dichiarazione pubblicata qualche minuto fa.

Stefania Orlando conferma la separazione da Simone Gianlorenzi

“Simone e io abbiamo camminato fianco a fianco tenendoci per mano per tanti anni, sulla stessa strada, fino a quando siamo arrivati a un bivio e, dopo un’ampia riflessione, è stato inevitabile prendere due direzioni diverse”, ha scritto Stefania su instagram, confermando la decisione di separarsi, “Solo noi conosciamo i motivi che ci hanno portato a questa scelta quindi vi prego di non cadere in facili e inutili illazioni, perché quando ci si separa è già molto doloroso per entrambi. Rimangono intatti i meravigliosi ricordi di quasi 15 anni insieme, un granfiassimo affetto, tanta stima, rispetto e l’augurio reciproco di essere felici”. Simone aveva accompagnato Stefania, supportandola il più possibile, durante la sua avventura nella Casa del Grande Fratello Vip. Una volta tornati alla vita reale, i due erano apparsi sereni e innamorati come durante le nozze di qualche anno fa. Ma in questi mesi qualcosa deve essere cambiato, tanto che la conduttrice e il marito hanno deciso di intraprendere percorsi differenti.