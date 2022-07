Tre anni fa le nozze di Stefania Orlando, la foto con tutte (o quasi) le concorrenti del GF Vip Tre anni fa si sposava Stefania Orlando. Al suo matrimonio fu scattata una foto iconica, con tante donne note nel mondo dello spettacolo e quasi tutte sono state concorrenti del Grande Fratello Vip.

Il 1° luglio 2019 si celebravano le nozze tra Stefania Orlando e Simone Gianlorenzi. Un evento che raccolse personaggi noti nel mondo dello spettacolo, tra showgirl, conduttrici, che hanno raggiunto l'amica in un giorno di festa e di felicità. A distanza di tre anni sono cambiate non poche cose e alcuni legami tra le protagoniste incorniciate in questo scatto sembrano non essere più solidi come un tempo, e c'è una cosa che accomuna le presenti: la partecipazione al Grande Fratello Vip.

Gli scatti al matrimonio

Sorridenti e tutte vestite di bianco, in questa foto appaiono alcune delle protagoniste della scena televisiva italiana. Al centro in quanto sposa e festeggiata del giorno, c'è ovviamente Stefania Orlando, attorniata da un folto gruppo di amiche, tra cui spuntano ovviamente alcuni nomi noti dello spettacolo. Si vedono Manila Nazzaro, Milena Miconi, Adriana Volpe, Antonella Elia, Angela Melillo, Matilde Brandi e, ancora, Alessia Fabiani, Monica Setta, insomma il fior fiore della tv italiana che ha partecipato ad uno degli eventi più importanti e significativi nella vita di una donna: il giorno più bello, si è soliti dire. E così è stato, come si evince anche dalle foto che ritraggono sposi e invitati in tutto il loro splendore.

L'accusa di Antonella Elia sul matrimonio

Eppure, proprio un momento così importante, divenne il seme della discordia in una litigata piuttosto furiosa che vide Antonella Elia e Stefania Orlando scontrarsi a colpi di frecciate. Il tutto è avvenuto durante l'edizione del 2020 del Grande Fratello Vip. In quell'occasione, l'ex valletta di Mike Bongiorno era opinionista accanto a Pupo, mentre la sposa era tra i concorrenti ed era stata accusata dalla showgirl di aver parlato male di lei, dopo 15 anni di amicizia e anche l'invito al matrimonio. La Elia, non contenta, aveva poi aggiunto: "Mi domando come mai mi hai invitato al tuo matrimonio se poi va in giro a parlare male di me. Forse per fare numero, per avere più paparazzi ed essere sicura di uscire sui giornali”. A questa frecciata aveva dato seguito proprio Simone Gianlorenzi, che aveva dichiarato: "Antonella ti abbiamo invitato al matrimonio per affetto sincero". Un battibecco che ha lasciato un po' di gelo tra le due.

La distanza con Matilde Brandi al GF

Altra invitata al matrimonio con la quale, però, c'è stata un po' di maretta è stata Matilde Brandi. La ballerina era tra le concorrenti nell'edizione a cui ha partecipato Stefania Orlando, ed essendo loro molto amiche si pensava che la partecipazione al reality l'avrebbero vissuta l'una accanto all'altra, cosa che in realtà non si è poi verificata. Tra loro, infatti, non sono mancati litigi, talvolta anche pesanti, che le hanno allontanate durante la loro permanenza. Però, se la Brandi è uscita dopo non molte settimane di reality, Stefania Orlando è arrivata in finale e una volta eliminata la showgirl ha rilasciato un'intervista nella quale riteneva che lei fosse la più grande stratega della casa. Insomma, anche in questo caso il Grande Fratello ha acuito delle dinamiche che, con molta probabilità, non si sarebbero mai verificate in una situazione di normalità.