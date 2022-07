Nuovo indizio di Alfonso Signorini sul GF Vip 7, chi potrebbe essere il quinto concorrente Continuano gli indizi social di Alfonso Signorini sui nuovi concorrenti del Grande Fratello Vip. Il conduttore ha condiviso tra le sue storie la foto di un portachiavi con attaccato un ciuccio e la cover di un telefono. Secondo le ipotesi potrebbe trattarsi di Antonino Spinalbese, ex fidanzato di Belen Rodriguez e padre della piccola Luna Marì.

A cura di Elisabetta Murina

Manca sempre meno all'inizio della nuova edizione del Grande Fratello Vip e Alfonso Signorini continua a lanciare indizi social sui nuovi concorrenti. Dopo una catena d'oro, uno smalto rosso, una borsetta rosa e il pallone con i colori del Napoli, secondo le ipotesi riconducibili a George Ciupilan, Pamela Prati, Chadia Rodriguez e Ciro Ferrara, ora arriva un portachiavi con un ciuccio attaccato e le chiavi di una macchina. Di chi potrebbe trattarsi questa volta?

Chi potrebbe essere il quinto concorrente del GF Vip

Nelle sue storie Instagram di oggi (28 luglio), Alfonso Signorini ha condiviso le foto della cover di un cellulare e di un portachiavi con attaccate le chiavi di una macchina e un ciuccio. "Concorrenti sbadati quest'anno. A chi appartengono questo portachiavi e questo cellulare?", ha scritto il conduttore nella foto, suscitando nuovamente la curiosità dei fan in attesa della attesa del reality, prevista per il 19 settembre su Canale 5.

Gli occhi più attenti dei social ipotizzano che il proprietario degli oggetti in questione sia Antonino Spinalbese, ex fidanzato di Belen Rodriguez, che di recente è stato paparazzato prima con Helena Prestes e poi con Giulia Tordini, con la quale sembrerebbe avere ora una frequentazione. L'hairstylist infatti, in passato, si era mostrato con il portachiavi attaccato ai pantaloni e il ciuccio potrebbe essere quello della piccola Luna Marì, la figlia che ha avuto con la showgirl argentina. Per il momento nessuna conferma ufficiale da parte del diretto interessante, ma neanche nessuna smentita. Una strada che quindi sembrerebbe ancora percorribile.

A sinistra la foto condivisa da Alfonso Signorini, a destra quella pubblicata da Spinalbese

Gli altri possibili concorrenti del GF Vip 7

Continuano a rincorrersi i nomi dei concorrenti del GF Vip 7, tra quasi conferme e smentite. Un di queste è arrivata da Diego Armando Maradona Jr., che ha pubblicato un breve video sui social spiegando che non sarà nel cast del reality e che quindi il pallone del Napoli non appartiene a lui. Rita dalla Chiesa, invece, raggiunta da Fanpage.it, aveva raccontato di essere stata contattata dal conduttore ma di star pensando ancora alla proposta ricevuta. Rimangono in campo anche le ipotesi di Pamela Prati, per la quale sarebbe un secondo ingresso nella porta rossa di Cinecittà dopo l'abbandono in taxi, il tiktoker George Ciupilan e Chadia Rodriguez.