Diego Armando Maradona Jr. non andrà al GF Vip: “Alleno il Napoli United e sono contento” Diego Armando Maradona Junior ha smentito via Instagram le voci sul suo possibile ingresso nella casa del Grande Fratello Vip: “Sono l’allenatore del Napoli United e sono contento così”. A chi appartiene allora il pallone da calcio che Signorini ha usato come indizio per il quinto concorrente?

A cura di Elisabetta Murina

Diego Armando Maradona Junior non sarà un concorrente del Grande Fratello Vip 7. É stato lo stesso allenatore del Napoli United a fare chiarezza sulla sua possibile partecipazione al reality di Canale 5, dopo che il conduttore Alfonso Signorini aveva lanciato un indizio social riconducibile, secondo alcune voci, proprio al figlio di Maradona.

La smentita di Diego Armando Maradona Jr.

In un breve video pubblicato sul suo profilo Instagram, l'allenatore del Napoli ha smentito di essere il quinto concorrente GF Vip 7, in partenza il prossimo 19 settembre su Canale 5. "Volevo tranquillizzare tutti quelli che mi stanno scrivendo che non vado a fare il Grande Fratello Vip", ha esorditonoo Diego Armando Maradona Junior. E ha chiarito: "Sono l'allenatore del Napoli United e sono contento di quello che faccio".

L’indizio lanciato da Signorini e una foto di Diego Armando Maradona con il pallone in questione

L'ipotesi Ciro Ferrara e gli altri possibili concorrenti del GF Vip 7

A chi appartiene allora il pallone da calcio con i colori del Napoli mostrato da Signorini? Scartata l'ipotesi del figlio di Maradona si fa sempre più strada quella di Ciro Ferrara, ugualmente legato alla città, allenatore ed ex calciatore. Se così fosse, si spiegherebbe la scelta del conduttore di condividere con il pubblico un pallone da calcio e una canzone appartenente alla tradizione napoletana. Per il momento però ancora nessuna conferma ufficiale.

E non trovano conferma nemmeno gli altri possibili nomi nel cast del GF Vip 7, come Pamela Prati, Chadia Rodriguez e Rita Dalla Chiesa. Quest'ultima ha raccontato a Fanpage.it di essere stata contattata da Signorini ma di non aver ancora deciso il da farsi. Anche sull'ex showgirl del Bagaglino circolano voci che smentiscono il suo ingresso nella casa più spiata d'Italia. Non resta che attendere notizie ufficiali.