Stefania Orlando beccata col nuovo compagno, è l’avvocato romano Marco Zechini Stefania Orlando ha ritrovato l’amore, come dimostrano le foto pubblicate sul settimanale Chi in cui appare insieme al nuovo compagno, l’avvocato Marco Zechini.

Stefania Orlando ha ritrovato l'amore. Senza parlare approfonditamente di questa nuova relazione, la showgirl non ha nascosto questa nuova parte della sua vita, di fatti è il settimanale Chi a beccarla in compagnia del nuovo compagno, l'avvocato Marco Zechini. I due si aggirano per le strade di Roma, dove si concedono una cena romantica.

Le prime foto a Roma con il compagno

Escono insieme dallo stesso portone ed entrano in un auto parcheggiata poco più avanti dell'abitazione in cui erano stati fino a quale minuto fa, entrati in macchina, poi, si dirigono al ristorante, dove trascorrono un'amabile serata insieme. Così Stefania Orlando e Marco Zechini, l'avvocato e consulente finanziario che ha fatto breccia nel suo cuore, vivono passo dopo passo questa storia che ha tutta l'aria di essere qualcosa di importante. Lui ha 49 anni, ed è separato con tre figli, oltre a figurare come consulente di importanti realtà finanziarie è anche professore di Diritto del Mercato Finanziario alla facoltà di Economia dell'Università La Sapienza. D'altro canto era stato proprio il settimanale Chi ad anticipare che si trattasse di una personalità influente, nel precedente numero del settimanale.

La fine della storia con Simone Gianlorenzi

L'amore per Stefania Orlando arriva ad un anno dall'annuncio della separazione da Simone Gianlorenzi. I due, dopo aver attraversato un momento di crisi, hanno deciso di prendere strade diverse e, infatti, dopo un matrimonio in grande stile, le cui foto sono state pubblicate in esclusiva proprio sulle pagine del settimanale diretto da Alfonso Signorini. Il loro amore è durato ben 15 anni, durante i quali hanno condiviso momenti importanti: "È stato un grande amore. Purtroppo anche i grandi amori finiscono. Sono contenta che siamo riusciti a chiudere con armonia, dignità e affetto, senza livori, senza rancori. All’inizio ti senti persa e smarrita, poi assapori un gusto nuovo" aveva dichiarato la showgirl parlando della fine del suo matrimonio.