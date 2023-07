Stefania Orlando dopo la separazione con Simone Gianlorenzi: “Il mio cuore si sta riprendendo” Intervistata dal settimanale Chi, Stefania Orlando ha parlato della sua vita sentimentale dopo la fine del matrimonio con Simone Gianlorenzi, annunciata lo scorso settembre. La showgirl e conduttrice ha raccontato: “Il mio cuore piano piano si sta riprendendo, continuo a credere nell’amore”.

A cura di Elisabetta Murina

Stefania Orlando ha voltato pagina dopo la fine del suo matrimonio con Simone Gianlorenzi, annunciata lo scorso settembre? La risposta sembrerebbe sì. Intervistata dal settimanale Chi insieme all'amica Anna Pettinelli, la showgirl ha rivelato cosa sta accadendo ora nella sua vita sentimentale, pur preferendo non scendere nei dettagli, ma lasciando intendere di avere ancora una speranza nell'amore.

Le parole di Stefania Orlando sull'amore

Dopo 15 anni insieme, lo scorso settembre, Stefania Orlando e Simone Gianlorenzi hanno deciso di mettere fine al loro amore (dal 2019 erano marito e moglie), pur senza spiegare le motivazioni della decisione. In questo ultimo anno la showgirl sta riprendendo in mano la sua vita, circondata dall'affetto delle persone care, dopo aver sofferto a lungo per la separazione. E anche nella sua vita privata sembrano esserci aggiornamenti, che le fanno ancora sperare nell'amore. Al settimanale Chi ha raccontato: "Il mio cuore piano piano si sta riprendendo. Il tempo, alla fine, ha avuto la meglio. E le dirò di più: continuo ancora a credere nell'amore". Una frase che non rappresenta né una conferma né una smentita riguardo a una nuova persona al suo fianco, ma che comunque conferma la sua voglia di innamorarsi di nuovo.

L'amicizia con Anna Pettinelli

Foto dal settimanale Chi

Ad aiutarla a superare il dolore per la separazione è stata l‘amica di sempre Anna Pettinelli, che a sua volta stava affrontando un momento difficile per via della rottura con Stefano Macchi. "Quel terribile momento ci ha unite ancora di più. Ci siamo supportate, sopportate e comprese anche nei lunghi silenzi. Abbiamo sofferto in maniera diversa ma da sole non sarebbe stata la stessa cosa", ha detto Stefania Orlando. "Due situazioni diverse che hanno minato la nostra serenità", ha aggiunto Anna Pettinelli.