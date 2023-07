Anna Pettinelli: “Dopo la separazione da Stefano Macchi ero inca*zata nera, ora gli uomini scappano” Anna Pettinelli al magazine Chi racconta la sua vita da single arricchita dalla presenza della sua cara amica Stefania Orlando: con lei ha condiviso il dolore provato per la fine della storia con Stefano Macchi. “Ero inca*zata nera”. Il suo cuore adesso è libero: “Gli uomini si sentono inadeguati e scappano”.

A cura di Gaia Martino

Anna Pettinelli in una lunga intervista per il settimanale Chi in compagnia della sua cara amica Stefania Orlando parla della sua nuova vita, da single, dopo la separazione da Stefano Macchi con il quale partecipò anche a Temptation Island. Lui, dopo la rottura, ha voltato pagina con Elisa D'Ospina con la quale ha dato vita al primo figlio, Niccolò, nato lo scorso maggio. Negli ultimi mesi si erano rincorse voci che vedevano la Pettinelli impegnata con Andrea Di Carlo, ma la speaker ed ex volto di Amici nel nuovo numero del magazine chiarisce che il suo cuore ora "è libero".

Le parole di Anna Pettinelli

"Gli uomini davanti a noi (lei e Stefania Orlando, ndr) si sentono regolarmente inadeguati. Dopo un po' succede sempre la stessa cosa: scappano". Così Anna Pettinelli al magazine Chi racconta la sua vita dopo la separazione da Stefano Macchi. La scorsa estate, periodo della rottura, "è stata infernale": "Ero inca*zata nera". Ha saputo consolarsi con l'amica Stefania Orlando: "Mi ricordo di noi, sedute sugli scogli fronte mare, nel posto più isolato di tutto il resort". Alla domanda su chi fa battere ora il suo cuore, risponde: "Libero, il mio almeno è libero".

Il dolore condiviso con Stefania Orlando

Stefania Orlando, nel corso dell'intervista di coppia, racconta episodi della scorsa estate, segnata dalla fine delle loro storie d'amore. Anche la showgirl ed ex gieffina, infatti, lo scorso anno ha messo fine al suo matrimonio con Simone Gianlorenzi. "Quel terribile momento ci ha unite ancora di più. Ci siamo supportate, sopportate e comprese anche nei lunghi silenzi. Abbiamo sofferto in maniera diversa ma da sole non sarebbe stata la stessa cosa". Entrambe soffrivano per amore ma per ragioni differenti: "Due situazioni diverse che hanno minato la nostra serenità", aggiunge la Pettinelli.