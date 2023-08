Stefania Pezzopane criticata perché ancora amica di Simone Coccia Colaiuta: “Ci siamo lasciati bene” La foto di Simone Coccia Colaiuta e Stefania Pezzopane non è un nuovo inizio, ma quasi. Però, la ex senatrice è stata criticata per questo: “Volgarità e odio social nei miei confronti”.

Erano grandi amanti, ora sono grandi amici. Eppure a qualcuno questa storia non va giù. Parliamo di Simone Coccia Colaiuta e Stefania Pezzopane, che hanno deciso di pubblicare una loro foto insieme su Instagram e per questo, lei, la Pezzopane, è stata aspramente criticata. Al Tirreno racconta: "È bastata una foto postata da Simone di un nostro momento di serenità insieme per scatenare di nuovo la volgarità e l’odio. Ho risposto subito con un post in cui spiego che i miei successi, le mie facoltà, le mie gioie, non dipendono dagli “estetisti” del web".

Le parole di Stefania Pezzopane

Stefania Pezzopane, intanto, precisa alla redazione del quotidiano toscano che non ci stanno riprovando, ma che si sono lasciati "con amore": "Con Simone ci vediamo, stiamo un po’ insieme. Un caffè, un gelato, una passeggiata e una cenetta al ristorante cinese. Ci siamo lasciati con amore e questo rende piacevole quando ci vediamo. In questo momento è così, non me la sento di aggiungere altro. Tra qualche giorno sarà il suo compleanno e sicuramente lo festeggeremo insieme". Simone resta comunque il suo grande amore:

Simone è stata una vera scoperta. Da quando ho saputo che aveva salvato delle persone durante il terremoto del 2009, uno era un mio carissimo amico, fino a quando, nel 2016, dormivamo insieme, sentimmo la scossa e lui partì immediatamente per Amatrice, dove salvò altre due vite. Energico, positivo, tutto muscoli, altissimo, e con un incredibile spirito di iniziativa. Disinibito e a volte provocatore, specie se provocato. […] Con lui ho scoperto un modo nuovo di amarsi, più libero, senza finzioni ed ipocrisie.

"La storia con Simone mi ha aiutato a smascherare le ipocrisie"

La ex senatrice della Repubblica poi racconta che questa storia d'amore ha messo a nudo tutte le ipocrisie soprattutto del sistema politico: "La storia con Simone mi ha costretta a fare i conti con tanti pregiudizi, cattiverie, giochetti politici in cui hanno usato lui per attaccare me, e non solo gli avversari ma anche tanto fuoco amico. Anche tra alcuni dirigenti del Pd aquilano, quanti pensieri bigotti! Povero paese, che non sa guardare oltre".