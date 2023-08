Simone Coccia e Stefania Pezzopane di nuovo insieme, la foto sui social: “Un nuovo inizio” “Quando tutto sembra finire, è solo un nuovo inizio”. È questa la didascalia della foto pubblicata da Simone Coccia Colaiuta, che lo ritrae insieme a Stefania Pezzopane. I due si erano lasciati lo scorso aprile, pur continuando a sentirsi. Oggi hanno deciso di scrivere un nuovo capitolo delle loro vite.

A cura di Elisabetta Murina

Stefania Pezzopane e Simone Coccia Colaiuta di nuovo insieme. Dopo l‘annuncio della rottura lo scorso aprile, l'ex deputata del PD e il modello hanno pubblicato sui social una foto che non lascia dubbi riguardo al loro rapporto: si sono lasciati il passato alle spalle e sono pronti a scrivere un nuovo capitolo delle loro vite. Forse non sorprende poi del tutto, dal momento che lo stesso Colaiuta nei mesi scorsi aveva dichiarato a Mara Venier: "Non escludo di tornare con lei, non avrò mai più una donna così".

La foto di Simone Coccia Colaiuta con Stefania Pezzopane

Sul suo profilo Instagram, l'ex modello e spogliarellista ha pubblicato una foto insieme a Stefania Pezzopane durante un pomeriggio passato in mezzo alla natura. "Quando tutto sembra finire, è solo un nuovo inizio", recita la didascalia che accompagna la foto. Una frase che non lascia dubbi riguardo al loro rapporto: sono tornati a essere una coppia. L'annuncio della rottura, dopo nove anni d'amore, era stato dato lo scorso aprile. Per Colaiuta però sembrava chiaro fin da subito che non sarebbe stato un addio definitivo, tanto che ospite nel salotto di Domenica In con Mara Venier aveva dichiarato: "Non escludo di tornare con lei, non avrò mai più una donna così". È così è stato.

Le parole di Stefania Pezzopane sul rapporto con Simone Coccia

Intervistata da Fanpage.it circa un mese dopo la rottura dal compagno, Stefania Pezzopane aveva parlato del rapporto con Simone Coccia Colaiuta. Anche se avevano deciso di non essere più una coppia, i due sono rimasti in contatto e si sono visti: