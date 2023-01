Stefania Orlando: “Credevo che sarei invecchiata con Simone, ma non mi serve un uomo per brillare” La conduttrice ed ex gieffina racconta la ripresa dopo la separazione da Simone Gianlorenzi. “Non lo avevo previsto, ma gli sono grata per quello che abbiamo vissuto”. Ora riparte dalla tv. Presto sarà alla guida di un nuovo format di Real Time.

A cura di Giulia Turco

Ștefania Orlando è pronta a voltare pagina, dopo la fine del matrimonio con Simone Gianlorenzi. Raccolti i cocci del suo cuore, l’ex gieffina riparte da se stessa e si lancia in una nuova entusiasmante esperienza di conduzione in tv. Sarà in onda su Real Time, alla guida di un nuovo format che parla proprio di famiglia e di cambiamenti.

In che rapporti sono Stefania Orlando e Simone Gianlorenzi

“Non avevo previsto quello che è successo nella mia vita privata. Credevo che sarei invecchiata con Simone, invece il mio destino ha deciso in maniera diversa”, racconta al settimanale Gente. Nulla da rinnegare rispetto al matrimonio con il musicista, fino a quando l’amore è durato. Oggi quel sentimento si è trasformato in qualcosa di diverso. “Capita anche che l’amore si trasformi, ma non si deve rinnegare quello che è stato. Ho passato quasi quindici anni meravigliosi con Simone e lo ringrazierò sempre. Non tutti riescono ad essere così felici così a lungo: sono grata per quello che abbiamo vissuto”, assicura.

Oggi ha ritrovato la serenità anche da single

Nessun nuovo amore dunque avrebbe fatto capolino nella vita di Stefania Orlando, che ha recuperato una serena stabilità emotiva anche senza un uomo al suo fianco. “Non abbiamo bisogno di un uomo per brillare. È chiaro che avere la persona giusta accanto è un valore aggiunto, è tutto più bello e facile, ma si possono fare tante cose anche da soli”, spiega al settimanale. “Divertirsi con le amiche, viaggiare, leggere e imparare lo spagnolo come sto facendo io adesso. Torniamo single? Viviamocela, approfittiamone”. Nella sua vita continuerà ad esserci anche la tv. Nel 2023 infatti proseguirà la collaborazione con il gruppo Discovery, già avviata lo scorso anno con il format Questa è casa mia, in coppia con Tommaso Zorzi. Anche questa volta si parlerà di casa, famiglia e lifestyle.