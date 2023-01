I Ferragnez commentano la storia di Stefano a C’è Posta per Te: “Lui è la tossicità fatta persona” Dal divano di casa, Fedez e Chiara Ferragni hanno commentato sui social la storia di Stefano e della moglie Valentina a C’è Posta per te: “Per noi lui è la tossicità fatta a persona”. L’uomo non ha perdonato il tradimento della donna con un altro uomo, ma continua a vederla per rapporti intimi.

A cura di Elisabetta Murina

Chiara Ferragni e Fedez stanno seguendo la puntata del 7 gennaio di C'è Posta per te. Dal divano di casa, i Ferragnez hanno commentato le storie dello show condotto da Maria De Filippi. In particolare la coppia ha espresso le propria opinione nei confronti del comportamento di Stefano che, tradito dalla moglie Valentina con un altro uomo, continua a incontrarla e ad avere con lei rapporti intimi. La donna infatti si sente "l'amante del marito" e vuole tornare insieme a lui in modo definitivo.

Il commento di Chiara Ferragni e Fedez

Con una storia su Instagram, Chiara Ferragni e Fedez hanno fatto sapere cosa ne pensano della storia di Stefano e Valentina, che è stata parecchio commentata anche sui social. "Amore scandalizzata, dai dì la tua su questa puntata", dice il rapper mentre riprende la moglie sul divano. "La relazione più tossica, l'uomo più tossico, tutto quello che non dovrebbe essere un uomo", risponde l'influencer. Poi nel breve video si legge la frase che racchiude il loro pensiero: "Per noi lui è la tossicità fatta a persona".

La storia di Valentina e Stefano a C'è Posta per te

Nella puntata del 7 gennaio di C'è Posta per te è stata raccontata la storia di Stefano e Valentina: la ragazza ha tradito il marito con un altro uomo ma, dopo essersi accorta di aver commesso un errore e averlo visto andare via di casa, vuole riallacciare i rapporti. Lui però non ne vuole sapere perché considera il tradimento come una "ferita troppo grave", che avrà forse bisogno di tempo per rimarginarsi. Ora la donna si sente come se fosse "l'amante del marito": i due si incontrano occasionalmente nella casa in cui vivevano per il bene dei figli e hanno rapporti intimi. Stefano, convinto da Maria De Filippi, sceglie di aprire la busta ma comunque non è pronto a lasciarsi alle spalle quanto accaduto.