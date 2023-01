Tra Valentina Paradiso e Stefano Ranucci sarebbe finita dopo la pace a C’è posta per te Valentina Paradiso e Stefano Ranucci, protagonisti di una storia a C’è posta per te, non starebbero più insieme. Maria De Filippi aveva provato a mettere pace ma, una volta spente le telecamere, le strade dei due si sarebbero divise.

A cura di Stefania Rocco

Tra Valentina Paradiso e Stefano Ranucci, protagonisti di una chiacchierata storia a C’è posta per te, sarebbe finita nonostante la pace raggiunta in trasmissione. A suggerirlo sono i post che la donna ha condiviso sul suo profilo Instagram diventato frequentatissimo a seguito della fortissima esposizione mediatica rappresentata dalla partecipazione al people show condotto da Maria De Filippi. Proprio adesso che i suoi post sono pieni di commenti e che i follower crescono giorno dopo giorno, Valentina pubblica foto e didascalia che suggeriscono la rottura definitiva con il marito.

Che cosa ha scritto Valentina Paradiso su Instagram

In una delle ultime foto condivise su Instagram solo poche ore fa, Valentina si è mostrata accanto a uno dei suoi tre figli, l’unico maschietto. “Tutte le difficoltà della vita scompaiono, semplicemente avendoti accanto… il mio UOMO TU”, ha scritto la giovane donna romana, suggerendo quindi che non ci siano altri uomini nella sua vita. In un altro post, pubblicato lo scorso due ottobre, a una foto scattata insieme ai tre figli ha abbinato la didascalia: “Tutto il vuoto della mia vita è riempito dai vostri sorrisi….VI AMO”. Non c’è traccia alcuna del marito Stefano nei due scatti in questione.

Valentina Paradiso e Stefano Ranucci a C’è posta per te

Valentina Paradiso e Stefano Ranucci hanno partecipato alla puntata di C’è posta per te andata in onda sabato 7 gennaio. È stata la donna a chiedere il supporto della trasmissione per riconquistare il marito Stefano. Dopo essersi innamorata di un altro uomo, Valentina aveva deciso di lasciarlo, salvo poi tornare sui suoi passi. Ma il pubblico si è quasi interamente schierato dalla sua parte una volta appresi i motivi del tradimento. Valentina ha raccontato di essere stata a lungo trascurata e trattata male dal marito. “La chiamava ‘cogl***, stupida’. Una volta l’ha costretta a raccogliere delle patatine cadute a terra di fronte ai loro familiari”, aveva raccontato Maria De Filippi nella parte del programma che precede l’incontro di fronte alla busta. Stefano, pur non completamente convinto, aveva deciso di aprire la busta e tornare a frequentare Valentina ma la storia tra i due sarebbe finita dopo la partecipazione al programma.