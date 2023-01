“Valentina Paradiso e Stefano Ranucci aspettano il quarto figlio”, il commento dopo C’è posta per te Fanpage.it ha appreso che sono Valentina Paradiso e Stefano Ranucci i nomi dei protagonisti della storia andata in onda a C’è posta per te sabato 7 gennaio. “Lei è incinta del quarto figlio”, scrivono sui social. Le foto e i dettagli del legame che ha colpito il pubblico del people show.

A cura di Stefania Rocco

Fanpage.it ha appreso che si chiamano Valentina Paradiso e Stefano Ranucci i protagonisti della discussa storia andata in onda a C’è posta per te sabato 7 gennaio. È stata Valentina a chiedere il supporto del people show condotto da Maria De Filippi per riconquistare il marito Stefano. La donna ha ammesso di averlo tradito e di avere chiesto la separazione perché convinta di essersi innamorata di un altro uomo. Ma è stato il racconto dei fatti che hanno preceduto la decisione di lasciarlo ad avere colpito gli spettatori. Valentina ha raccontato di essere stata ignorata e trattata male dal marito e di averlo tradito per questo motivo. Quei comportamenti non sono bastati a farla desistere dal rivolgersi al programma per riconquistarlo. La coppia ha calamitato su di sè l'attenzione del pubblico, tanto da scatenare una "caccia all'uomo". Un utente, su Instagram, si era detto certo che i due fossero tornati insieme e che Valentina aspettasse il suo quarto figlio. Una circostanza, quest'ultima, che sembrerebbe non trovare riscontro, stando a quanto la donna pubblica sui suoi canali social, canali attraverso i quali non ha reso nota alcuna nuova gravidanza.

Chi sono Valentina Paradiso e Stefano Ranucci

Valentina e Stefano vivono a Roma e stanno insieme da 16 anni. Secondo quanto la donna ha pubblicato sul suo profilo Facebook, il matrimonio risale al settembre 2017. Genitori di tre figli, hanno accolto il primogenito nel 2011. Stefano, a differenza di Valentina, non è solito condividere il suo privato sui social. La donna ha invece documentato tutti i passaggi fondamentali della loro vita di coppia. Sono decine le foto delle nozze condivise su Facebook. La maggior parte, però, ritrae i figli della coppia: Nicholas, Allyson e Denise. L’ultima foto postata da Valentina risale al 5 dicembre 2022. Nello scatto compare insieme a due dei suoi tre figli. Non c’è traccia dell’ex marito insieme al quale aveva lasciato C’è posta per te in una sorta di inizio di pace.

Il matrimonio di Stefano Ranucci e Valentina Paradiso

La storia di Valentina e Stefano a C’è posta per te

Valentina, come già anticipato, si è rivolta a C’è posta per te per riconquistare il marito. Aveva chiesto la separazione dopo essersi innamorata di un altro uomo. Ma quando Stefano ha cominciato a svuotare delle sue cose il loro appartamento, la moglie è tornata sui suoi passi, chiedendogli di dimenticare. Coì non è stato: Stefano l’ha lasciata. Sulla carta, i fatti sembrerebbero essere a favore di Ranucci. Ma il racconto che Maria De Filippi ha fatto della loro storia d’amore ha contestualizzato il tradimento. Stefano, in più occasioni, si sarebbe rivolto alla moglie chiamandola “stupida” o “cog**na”. In un’occasione l’avrebbe addirittura obbligata a raccogliere delle patatine finite a terra, sbriciolandole solo perché la donna gli aveva chiesto di farlo al posto suo. Nonostante le premesse, Valentina gli ha chiesto di tornare insieme.