Il messaggio di Maria De Filippi al pubblico dopo la morte di Costanzo: “Grazie per il vostro amore” La puntata di questa sera (4 marzo) di C’è Posta per te si è aperta con un messaggio di Maria De Filippi: la conduttrice ha ringraziato il pubblico per l’enorme affetto ricevuto dopo la morte del marito Maurizio Costanzo, avvenuta lo scorso 24 febbraio.

A cura di Elisabetta Murina

Il messaggio di Maria De Filippi al pubblico

In diretta su Canale 5, prima di iniziare la puntata di C'è posta per te, la conduttrice ha scelto di mandare un messaggio al pubblico per ringraziare tutti coloro che le sono stati accanto, con una parola, un pensiero o un messaggio, in seguito alla scomparsa del marito. In alto, sulla parte destra dello schermo, si legge "4 marzo 2023". Le parole di Maria De Filippi sono state scritte oggi, ma la puntata che andrà in onda è stata invece registrata diverso tempo fa. "Stasera, vorrei ringraziare tutti voi per la vostra grande partecipazione, per il vostro affetto e per il tantissimo amore che avete fatto arrivare a me e alla mia famiglia per quello che è successo", ha scritto Maria De Filippi. Poi ha concluso firmandosi: "Io vi ringrazio davvero tanto. Maria".