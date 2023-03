C’è Posta per te, gli attori di Mare Fuori regalano a Carmine l’invito sul set della quarta stagione I primi ospiti della puntata del 4 marzo di C’è Posta per te sono gli attori Carmine Recano, Giacomo Giorgio e Kyshan Wilson di Mare Fuori. A chiamarli è stata Cristina per fare una sorpresa al marito Carmine, guarito da leucemia. Tra i regali per lui, l’invito sul set della quarta stagione della serie.

A cura di Elisabetta Murina

I primi ospiti della puntata del 4 marzo di C'è Posta per te sono gli attori Carmine Recano, Giacomo Giorgio e Kyshan Wilson della serie di successo Mare Fuori. A chiamarli è stata Cristina per fare una sorpresa al marito Carmine, che nel dicembre 2021 ha vinto la sua battaglia contro la leucemia.

La sorpresa degli attori di Mare Fuori a Carmine

Gli attori di Mare Fuori sono la sorpresa che Cristina ha pensato per Carmine. I tre si avvicinano al ragazzo e Carmine Recano prende per primo la parola: "Possiamo solo immaginare cosa hai passato, ma accanto a te hai una certezza, una donna che ti ama e che farebbe qualsiasi cosa per vederti felice".

Poi Giacomo Giorgio mostra a Carmine la foto di una Ford Fiesta, la macchina dove il ragazzo e Cristina si sono dati il primo bacio. E, scherzando, dice: "Andate a prendervi quel Mare Fuori dentro e fuori di voi. Se qualcuno sa che fine ha fatto, lo faccia sapere alla redazione di C'è posta per te". Arrivano anche una serie di regali per la coppia: un viaggio alle Isole Lofoten, il cd con la colonna sonora di Mare Fuori e il copione della prima puntata. Infine, l‘invito sul set a maggio, quando inizieranno le riprese della quarta stagione.

La storia di Carmine e Cristina

Un giorno, dopo aver scoperto un ematoma e essersi sottoposto ad alcune analisi, Carmine scopre di avere una leucemia. Viene ricoverato in ospedale per un mese, senza aver la possibilità di vedere nessuno. Le cure danno il risultato sperato e il ragazzo guarisce dalla malattia. Nonostante questo, Cristina ha sviluppato nei suoi confronti una forte paura di perderlo, tanto da diventare oppressiva. E così vuole scusarsi con il marito: "Devo farmi perdonare tante cose. La paura di perderti, non mi permette di farti vivere. Ti prometto tanta leggerezza, che è quella che meriti. Ti assicuro che proverò a essere la Cristina di prima". Oggi l'uomo ha finito le cure ed è guarito dalla leucemia, ma la paura resta: "Ora che hai finito e sei un fiore, mi riscopro timorosa come non mai. Temere di perderti, mi ha sconquassato il cuore".