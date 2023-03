Alessio non riabbraccia il padre a C’è Posta per te: “Mi serve tempo, ho avuto attacchi di panico” L’ultima storia di C’è posta per te, nella puntata del 4 marzo, riguarda un rapporto tra padre e figlio, Gaetano e Alessio, che sul suo profilo Instagram si fa chiamare “El Pequeno Salvaje”. Il ragazzo non parla con l’uomo da un anno, da quando è stato licenziato dal lavoro e per questo insultato dal padre.

A cura di Elisabetta Murina

L'ultima storia di C'è posta per te, nella puntata del 4 marzo, riguarda un rapporto tra padre e figlio, Gaetano e Alessio, che sul suo profilo Instagram si fa chiamare "El Pequeno Salvaje". Il ragazzo è arrabbiato per un messaggio che l'uomo gli ha mandato, in cui lo insultava e gli aveva detto di non parlargli più dopo aver saputo che era stato licenziato.

Le parole di Gaetano al figlio Alessio

Gaetano, nello studio del programma, ha chiesto al figlio di poter parlare con lui e di riabbracciarlo dopo il periodo di lontananza. L'uomo fisicamente non sta bene: è stato colpito da una trombosi alla gamba e prende delle medicine che lo aiutano a stare in vita. Rivolgendosi ad Alessio, ha detto:

Mi manchi tanto, ho cercato di essere un buon padre, ho sempre lavorato sin da quando avevo 15 anni. Mi manchi tanto, mi manca parlare con te, discutere di musica, vorrei che tu trovassi un lavoro stabile e che tu possa realizzare il tuo sogno. Quando mi ha detto che stavi andando a licenziarti, ti ho scritto dei messaggi bruttissimi, di cui mi vergogno. L'ho fatto in un momento di rabbia. Lo sai che ho una brutta malattia, posso morire, non si sa. Perché perderci e non condividere ancora le nostre passioni, aiutarti con il tuo sogno, con la tua musica. Vorrei che ci potessimo parlare ancora da padre e figlio.

La decisione finale di Alessio

Alessio ha spiegato al padre il motivo per cui ha scelto di lasciare il suo vecchio lavoro, passando poi alcuni momenti di difficoltà:

Sono stato male, ho avuto attacchi di panico, non mangiavo, sono dimagrito tantissimo. Gli insulti sono una cosa inutile, le situazioni non si risolvono con la rabbia ma dialogando. Io reagisco con indifferenza, pur di non stare male faccio finta di non aver sentito nulla. Questa estate sono stato chiuso in casa, non mangiavo. Lui credeva che facessi la bella vita.

Allora Maria De Filippi ha chiesto al ragazzo se volesse aprire o meno la busta. Alessio ha risposto: "Il gesto è bellissimo, ma preferisco risolverla privatamente con i tempi dovuti. Ho bisogno di tempo. Non è una cosa negativa, ma devo metabolizzare. Non credo sia il momento". Una busta chiusa ma una decisione che non sembra definitiva, solo bisognosa del tempo necessario.

Chi è Alessio, il suo nome d'arte è "El pequeno Salvaje"

Il ragazzo protagonista dell'ultima storia di C'è posta per te si chiama Alessio, il cognome non è noto, e vive a Legnano. Ha una passione per la musica, tanto che sogna di diventare un cantante, e ha scritto già le sue prime canzoni, disponibili su Spotify e Youtube. Le informazioni provengono dal suo profilo Instagram, seguito al momento da più di mille follower, dove si fa chiamare "El pequeno Salvaje". Questo è appunto il nome d'arte che ha scelto quando si dedica alla sua passione.