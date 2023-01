Stefano e Valentina a C’è Posta Per Te, Sabrina Ferilli si rivolge a Maria de Filippi: “Non ci credo” Sabrina Ferilli ha seguito la prima puntata di C’è Posta Per Te ieri sera: dopo i Ferragnez, anche lei ha commentato la vicenda che ha visto protagonisti Valentina e Stefano. Si è rivolta a Maria De Filippi: “Ci è riuscita, non ci credo”.

A cura di Gaia Martino

Partita con il botto la prima puntata di C'è Posta per Te seguita da milioni di italiani e anche da molti VIP. Il programma di Maria de Filippi ha visto tra i protagonisti Valentina e Stefano, la coppia che si è separata per un tradimento. La donna ha tradito il marito con un altro uomo ma ora si sente la sua "amante": nonostante lui non voglia ritornare insieme a lei, continuano ad avere rapporti intimi. Lei si è rivolta alla trasmissione per dare una nuova opportunità al matrimonio. Numerosi personaggi famosi hanno commentato la vicenda, dopo Chiara Ferragni e Fedez anche Sabrina Ferilli dal letto di casa ha scritto tra le stories: "Non ci credo".

La reazione di Sabrina Ferilli alla storia di Valentina e Stefano

Con due Instagram stories Sabrina Ferilli ha commentato live l'epilogo della storia di Valentina e Stefano a C'è Posta per Te. A Maria De Filippi che ha tentato di convincere l'uomo, la collega e amica ha rivolto queste parole: "Lascia sta Marì, la busta non s'apre. Peccato". La puntata si è conclusa con l'apertura della busta e allora l'attrice e personaggio televisivo non ha nascosto il suo stupore: "Ma non ci credo, ao ci è riuscita!".

Le parole di Maria de Filippi a Stefano

Maria De Filippi ha fatto un lungo discorso a Stefano prima che decidesse di aprire la busta. La conduttrice ha fatto notare al suo ospite che è troppo punitivo, sia con lei che con sé stesso. Lo ha invitato a pensare al perdono: