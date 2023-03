Gianluca a C’è posta per te per il papà, la foto dell’ultima estate con la matrigna Jessica nel 2014 Gianluca porta a C’è posta per te il padre Lorenzo e la matrigna Jessica con la quale non ha più rapporti nel 2018. I tre si riappacificano e dai social emerge la foto della loro ultima estate insieme.

A cura di Stefania Rocco

Gianluca chiama C'è posta per te per capire se ha ancora un padre. I due non hanno rapporti dal 2018. I genitori di Gianluca si separano quando lui ha tre anni. Diventato adolescente, Gianluca si trasferisce a vivere dal padre e dalla nuova compagna Jessica con la quale non riesce a stabilire un buon rapporto. Entrambi gli rimproverano di essere maleducato e di portare persone in casa quando loro sono assenti. Gianluca nega ma quando i due riescono a dimostrare, grazie a delle telecamere di sorveglianza, che sta mentendo lo riportano a Roma dalla madre. Sostiene che Jessica non lo abbia aiutato in quell'occasione, aggiungendo il suo carico a questa vicenda. Lorenzo prosegue la sua vita con Jessica e smette di vedere il figlio.

Gianluca chiama il padre Lorenzo, non riesce a chiamarlo "papà"

"Ciao Lorenzo, scusami ma dopo tutto quello che ho passato non ce la faccio a chiamarti papà. Sono stato cacciato da casa e riportato a Roma quando avevo 18 anni. Adesso ne ho 26 e ho le mie certezze. So che vi siete sposati ma io non sono stato nemmeno invitato. Cacciandomi da casa mi avete impedito di vedere crescere mio fratello Antonio. Sono qui per sapere perché. Ciao Jessica. Voglio capire che cosa ho fatto di così grave. Magari avrò mancato di rispetto ma questo non giustifica il tuo odio per me e il fatto che tu abbia impedito a mio padre di vedermi". Lorenzo racconta la sua versione: "Nell'estate del 2014, lui aveva 17 anni, Gianluca chiede di venire a vivere con noi e decide di portare con sé la sua fidanzata. Noi glielo permettiamo ma da quel momento cominciano i problemi. Lui e la fidanzata Marilena dormono in una camera e la figlia di Jessica in un'altra. Lui raccontava ogni genere di bugia. Un giorno scopriamo che fa da tramite tra sua madre e la mia seconda moglie per farle fare amicizia. Quella persona si è comportata malissimo con me e anche con lui, lo maltrattava. Perché la difende?".

Gianluca, Lorenzo e Jessica si riappacificano

Maria De Filippi gli chiede perché Lorenzo abbia tentato di obbligare il figlio a chiedere scusa a Jessica per avere un rapporto con lui. "C'è un motivo", spiega Lorenzo, "Anche la festa del mio 50esimo compleanno, è stata Jessica a invitarlo senza che ne sapessi niente". Jessica: "Non gli ho mai detto che non avrei voluto invitarlo alla festa. Gli dissi che era invitato nonostante la situazione tra loro. Gli ho spiegato la questione dei tavoli e che sarebbe stato seduto al tavolo con la nonna e con gli zii. Nemmeno le mie figlie sarebbero state sedute vicino a noi. Due giorni prima lo contatto e lui mi dice che non ce l'avrebbe fatta a venire. Invece era a casa della nonna". Lorenzo ribadisce che la condizione per recuperare il rapporto con il figlio sarebbe dovuta passare per le scuse di Gianluca a Jessica: "Lei aveva 27 anni e si è accollata dentro casa mio figlio con la fidanzata di allora, le mie altre due figlie. Gianluca si è comportato male con me e anche con lei". Jessica non nasconde il suo fastidio: "Hai insultato tuo padre, quando sei venuto al bar non volevi nemmeno salutarlo. L'ho cacciato dal bar perché Lorenzo non voleva più vederlo. Quel giorno è entrato e gli ho detto che il padre era stato molto chiaro, che doveva stare lontano da noi. E lui mi rispose che avrebbe fatto quello che voleva". De Filippi, come un'abile giocoliera, riesce ad avvicinare le posizioni di padre e figlio e a far sparire la busta, cosa che permette ai due di riabbracciarsi.

Dai social la foto dell'ultima estate insieme

Mentre i tre si riappacificano in video, dai social spunta la foto dell'estate del 2014 che ha rappresentato l'inizio della crisi che ha portato Lorenzo, Jessica e Gianluca ad allontanarsi per anni. La foto è quella di una bella famiglia, una famiglia che si è ritrovata questa sera grazie all'intervento di Maria De Filippi.