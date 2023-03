Assunta a C’è posta per te per la seconda volta, la figlia Emanuela accetta di vederla Assunta torna a C’è posta per te per la seconda volta. Spera che la sua perseveranza la aiuti a recuperare il rapporto con la figlia Emanuela, abbandonata quando era solo una bambina. La volta scorsa, Emanuela non aveva voluto aprire la busta.

Per la prima volta nella storia di C'è posta per te, il protagonista di una storia torna in trasmissione per un secondo tentativo. È accaduto con Assunta che aveva chiesto il supporto del programma e di Maria De Filippi per recuperare il rapporto con Emanuela, la figlia abbandonata quando aveva solo pochi mesi. "Le avevo consigliato di non arrendersi e non lo ha fatto", ha spiegato la conduttrice, raccontando che Assunta ha provato a mettersi in contatto con la figlia anche lontano dalle telecamere ma che quest'ultima, infastidita, avrebbe messo fine ai suoi tentativi di recuperare il loro rapporto.

Emanuela alla madre Assunta: "Non rispetti i miei tempi"

Emanuela riceva la busta di C'è posta per te per la seconda volta e pensa a un errore. Una reazione che sottolinea quanto non sia mai accaduto nella storia del programma che uno dei protagonisti approfittasse di una seconda occasione. Ad attenderla in studio c'è di nuovo sua madre che le racconta di avere riflettuto sul suo rifiuto e compreso di dover procedere per gradi. "Voglio chiederti di prendere un caffè con me, non come madre e figlia ma come due amiche. Come con una vicina, come mi dicesti la volta scorsa", è la richiesta della donna. Emanuela, che questa volta è accompagnata in studio dal marito, è titubante. "Non aspetti, non rispetti quello che ti chiedo", si lamenta. Maria De Filippi chiede al marito del suo carattere e l'uomo conferma: "Mia moglie è dura come la pietra, non l'ho mai vista piangere".

Emanuela apre la busta alla madre Assunta

Emanuela accetta di aprire la busta ma la avverte: "Potrei decidere di prendere il caffè stasera e poi di non farlo più. Non voglio che si illuda". Maria comprende quindi di dovere accelerare nel timore che Emanuela cambi idea. Assunta resta in silenzio, vuole concedere alla figlia il tempo che chiede. A sorpresa, la figlia decide di tenere fede alla sua parola e accetta di togliere la busta. Madre e figlia proveranno a recuperare il loro rapporto lontano dalle telecamere. Assunta ha già dimostrato di essere pronta a mettere in campo ogni sforzo pur di avere la possibilità di conoscere Emanuela.