C’è posta per te stasera su Canale 5, ospiti Littizzetto e Marcuzzi: le storie della settima puntata

Stando alle anticipazioni, in studio è confermata la presenza di Luciana Littizzetto. La nota comica diventerà per questa sera anche conduttrice, "rubando" il ruolo a Maria De Filippi solo il tempo di qualche storia. Non solo: sarà anche postina e farà recapitare la posta a due personaggi speciali, che dovrebbero essere Alessia Marcuzzi e Tommaso Zorzi. Di questi due per il momento però non è ancora stata data l'ufficialità, anche se la conduttrice pare essersi tradita con le sue stesse mani. Tra le sue storie Instagram infatti, aveva condiviso (e poi subito rimosso) una sua foto allo specchio taggando C'è posta per te e scrivendo "stasera". Segnali che quindi anticipano la sua presenza in studio durante l'appuntamento del 18 febbraio.