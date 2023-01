“Serpe, non ti amo”, Stefano non perdona il tradimento di Valentina ma Maria De Filippi lo convince A c’è posta per te la storia di Valentina e Stefano: la ragazza ha tradito il marito con un altro uomo ma presto si è accorta dello sbaglio e ora chiede di tornare insieme perché lo ama. Lui però rimane fermo sulle sue convinzioni, anche se la incontra per momenti di intimità e per il bene dei figli: “É una serpe, una ferita troppo grave. Non provo più niente”.

A C'è Posta per te la storia di Stefano e Valentina. Un matrimonio sereno, coronato dalla nascita di tre figli, fino a quando la ragazza non tradisce il marito con un altro uomo, convinta di amarlo. Quando poi Valentina vede che Stefano fa le valigie per lasciare casa, capisce di aver fatto uno sbaglio e gli chiede di tornare insieme, ma lui non ne vuole sapere. Ora la donna si sente "l'amante del marito" perché i due si incontrano occasionalmente a casa, stanno insieme nell'intimità e hanno un rapporto per il bene dei figli.

Valentina chiede a Stefano di tornare insieme

Valentina è a C'è Posta per te per chiedere a Stefano di tornare insieme e, dopo il tradimento, vuole un'opportunità per ricostruire il matrimonio. Maria De Filippi ha inoltre spiegato che l'uomo era spesso molto scontroso con la moglie, tanto che la chiamava "stupida" o "cogl**na" per questioni di poco conto. La ragazza, nonostante questo, lo rivuole in modo definitivo nella sua vita:

A volte mi sono sentita umiliata come donna, il tuo essere così scontroso mi ha portato tra le braccia di un altro. Mi manchi. Quando te ne sei andato ho capito che eri tu l'uomo della mia vita, eri la mia famiglia. Stasera sono qui per chiederti: perché non torniamo insieme?

Stefano non perdona Valentina, ma si convince ad aprire la busta

Stefano rimane convinto di non voler perdonare la moglie perché il "torto è troppo grande" e avrebbe dovuto pensarci prima di farlo:

Lo sbaglio l'hai fatto, ci potevi pensare prima. Per me le cose andavano bene dentro casa. Ho questa ferita aperta e pure grave. È una bella ragazza ma non provo più niente, gli mando dei serpenti per messaggio perché è una serpe. L'ho trovata a casa di quella persona. Quando vado da lei, io dico no, però poi sono un uomo e non posso rifiutare

Maria De Filippi cerca di farlo riflettere sul tradimento: "Non pensi che dare della cog*iona a tua moglie sia equivalente a volte? Non ti aspettavi che andasse con un altro perché faceva quello che dicevi tu". Stefano prima sceglie di chiudere la busta, poi la conduttrice lo convince a dare un'altra opportunità alla moglie, che nel frattempo in lacrime gli chiede di riprovarci. "Prova a salvare questa famiglia, poi se non ce la fai, non ce la fai", conclude Maria De Filippi.