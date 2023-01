C’è posta per te riparte da un tradimento, Stefano: “Io giù e mia moglie a casa di questa persona” L’edizione 2023 di C’è posta per te comincerà dalla storia di un tradimento coniugale. Diffuse le anticipazioni relative ai contenuti della prima puntata. In studio, una moglie che tenta di riconquistare il marito.

A cura di Stefania Rocco

C’è posta per te riparte. L’edizione 2023 del people show condotto da Maria De Filippi, lo schiacciasassi più atteso dell’ammiraglia Mediaset, andrà in onda a partire da sabato 7 gennaio in prima serata su Canale5. Tornano le storie emozionanti raccontate dall’abile voce della padrona di casa ma, soprattutto, gli attesissimi contrasti familiari che tanto fanno presa sul pubblico a casa. Ne è un esempio il video con le anticipazioni diffuse sui canali social della trasmissione, filmato che anticipa la storia di un tradimento.

Le anticipazioni di C’è posta per te 2023

Sabato 7 gennaio, nello studio di C’è posta per te siederanno una moglie e un marito, Stefano, disposti ai lati opposti della busta. A dividerli sembrerebbe essere stato un tradimento, almeno a giudicare dai brevi video disponibili in rete. È la donna a chiedere il supporto del programma per riconquistare il compagno. Ma lui sembra irremovibile tanto da ammettere: “Lei è una serpe”. Frase alla quale aggiunge: “Doveva capirlo prima di fare determinate azioni. Prima che la trovassi io sotto casa di questa persona e lei sopra”.

I numeri di C’è posta per te

Quello di C’è posta per te è un successo lungo oltre 20 anni. Il people show condotto da Maria De Filippi si è ritagliato una fetta di pubblico composto da appassionati che attendono con trepidazione l’inizio di ogni nuovo anno per ritrovarsi, a gennaio, a commentare le vicende discusse in studio. La media ascolti, anno dopo anno, conferma l’affetto che il pubblico nutre nei confronti della trasmissione, una tra le più seguite all’interno del già fortunato ventaglio di proposte rappresentato dai programmi prodotti da Fascino e targati De Filippi. L’edizione 2022 del people show si concluse con una media di share quasi pari al 30% e circa 6 milioni di spettatori medi. Un successo di pubblico che ha reso il format uno tra i più granitici offerti dalla rete.