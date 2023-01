“Non sei un mostro, torneremo a sorridere”, Valentina difende Stefano dopo C’è posta per te “Non sei il mostro che ti descrivono, torneremo a sorridere”, così Valentina Paradiso prende le difese del marito Stefano Ranucci dopo la puntata di C’è Posta per te e le critiche ricevute. La donna ama il compagno e crede che presto torneranno a essere una coppia come prima.

A cura di Elisabetta Murina

Continua a far discutere la storia di Valentina Paradiso e Stefano Ranucci andata in onda a C'è posta per te nella puntata del 7 gennaio. Mentre la trasmissione di Maria De Filippi è stata segnalata all'AGCOM, la donna ha pubblicato su Instagram un messaggio in difesa del marito, che non l'ha perdonata per averlo tradito.

Il messaggio di Valentina in difesa di Stefano

La donna ha condiviso su Instagram alcune foto del giorno del matrimonio con Stefano e lo ha difeso dalle critiche ricevute in questi giorni. La loro storia, sui social, è stata definita da molti una "relazione tossica" per via del comportamento dell'uomo nei confronti della moglie: le urlava spesso di essere una "cogl**na" e incapace in quello che faceva.

Valentina però è disposta a tutto pur di recuperare l'amore di Stefano e, infatti, nel lungo messaggio sui social ha voluto sottolineare che l'uomo non è come viene descritto, ma solo chi lo conosce davvero ne è a conoscenza:

É facile dare pareri se non si conosce la persona e il vissuto, e io dopo averti sposato e averti donato tre figli penso che come ti descrivono non sei…ognuno di noi ha qualche difetto, chi più chi meno, ma se siamo ancora qui è perché quel mostro come ti descrivono non conoscendoti tu non lo sei….e si torneremo a sorridere…ma di nuovo INSIEME….❤️

La storia di Stefano e Valentina a C'è Posta per te

A C'è posta per te la storia che ha più fatto discutere, anche nei giorni dopo il programma, è stata senza dubbio quella di Stefano e Valentina. A unire i due ragazzi romani un matrimonio sereno e un amore giovanile, coronato dalla nascita di tre figli, fino a quando la ragazza non tradisce il marito con una altro uomo.

Quando però Valentina vede Stefano fare le valigie per lasciare la loro casa, capisce di aver fatto uno sbaglio e gli chiede di tornare insieme. Lui non ne vuole sapere. Ad oggi la donna si sente "l'amante del marito", una espressione che descrive il loro rapporto: si incontrano occasionalmente a casa, stanno insieme nell'intimità e hanno un rapporto per il bene dei figli. Ma lui, di tornare a vivere con lei, ancora non ne vuole sapere.