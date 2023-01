Spinalbese nel mirino di Wanna Marchi e la figlia: “Fastidioso come il trapano del dentista” Wanna Marchi e Stefania Nobile intervengono in diretta a Casa Pipol improvvisandosi opinioniste del GFVip. Le peggiori critiche vanno ad Antonino Spinalbese, considerato “l’anti uomo” dalle due. “È avvilente che sia considerato un esempio di sensualità, come fa a piacere?”.

A cura di Giulia Turco

Stefania Nobile e Wanna Marchi sono spettatrici appassionate del GFVip. Dopo il successo della serie, madre e figlia sono sempre più attive sui social e sono sbarcate persino su Twitch, dove regalano pillole di gossip e qualche ricetta culinaria. Invitate da Gabriele Parpiglia in diretta a Casa Pipol, le due si improvvisano opinioniste anche del reality di Signorini.

Stefania Nobile irritata da Antonino Spinalbese

Il giudizio più severo è quello su Antonino Spinalbese, “osannato” da diverse donne della Casa, ma insopportabile per Stefania Nobile e Wanna Marchi. “Lo amano tutte e io non lo sopporto, lo detesto”, spiega la figlia. “Per me è l’anti sensualità, l’anti uomo, l’anti tutto”, dice. “Sembra sempre stanco, sembra sempre uno che ha trombat* l’attimo prima”. Ad infastidirla in particolare sarebbe la voce del gieffino: “Ha un a voce angosciante. Detesto le persone che hanno la voce senza mai alti né bassi. Come Giuseppe Conte”. Un paragone piuttosto bizzarro, sicuramente. “Hanno la voce inquietante come il trapano del dentista”, sostiene l’ex televenditrice. “Poi è avvilente se è considerato un mito o un esempio di sensualità. Ai miei tempi c’erano divi come Robert De Nico e Al Pacino. Mi chiedo come possa piacere”.

Anche Luca Onestini nel mirino della coppia

Com’è noto Wanna Marchi e Stefania Nobile non hanno peli sulla lingua. Anche Luca Onestini, che negli ultimi tempi è tra i protagonisti puù chiacchierati della Casa, finisce nel loro mirino. “Mi spiace per la figura che sta facendo”, fa sapere Stefania Nobile. “Il personaggio era Tonin ai tempi, non lui. Sparla troppo. Io non credevo che gli uomini fossero così pettegoli. Potrebbe anche evitare di criticare tutti dalla mattina alla sera”, sentenziano madre e figlia. "Lui mi era piaciuto nell’altro GF Vip ma in questo fa la figura di uno che parla sempre e comunque, non mi piace".