Stefania Orlando dopo la rottura con Simone Gianlorenzi: “Senza un uomo manca qualcosa? Non sempre” Stefania Orlando parla della sua vita sentimentale dopo la fine della storia con Simone Gianlorenzi. I due si sono separati a settembre scorso dopo 15 anni insieme.

A cura di Ilaria Costabile

Stefania Orlando si racconta in un'intervista a Novella 2000, affrontando vari argomenti, dal lavoro in tv alla sua vita privata, toccando anche un argomento delicato come la fine del suo matrimonio con Simone Gianlorenzi.

Stefania Orlando dopo la separazione

La showgirl e il chitarrista sono stati insieme quindici anni, ma lo scorso settembre i due si sono separati in maniera definitiva, sebbene durante la partecipazione al Grande Fratello Vip di Stefania Orlando, tra loro non sembrava ci fossero problemi. I due hanno poi deciso dopo aver provato a rinsaldare il rapporto, di separare le loro strade. A Novella 2000 l'ex gieffina si è aperta addentrandosi nel suo privato:

Il fatto è che sembra sempre che senza un uomo si sia incomplete. Io credo che noi ci bastiamo eccome…Un uomo deve essere quel valore aggiunto che, se ci fa brillare, ci fa stare meglio. Se invece deve toglierci energie, meglio lasciar stare. Sono sempre stata una donna autonoma, libera e indipendente, ma tante volte viviamo di retaggi. Sentiamo che senza un uomo accanto ci manca qualcosa, è ciò che ci hanno inculcato da piccole…La storia del principe azzurro che ti salva. Certo, può succedere, ma tante volte anche senza il principe azzurro ci salviamo da sole.

Stefania Orlando e il suo lavoro in tv

Dal punto di vista lavorativo, dopo la partecipazione a Tale e Quale Show dove si è classificata terza, dimostrando di essere particolarmente eclettica e cimentandosi in esibizioni sempre nuove. Dopo tanti anni di carriera, sebbene non si sia mai risparmiata, Stefania Orlando dice di essere soddisfatta, anche se avrebbe voluto misurarsi con nuove esperienze televisive: