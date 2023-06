Dopo la morte di Margot, Stefania Orlando prende una pausa dai social: “Devo metabolizzare” Dopo la morte dell’amatissima cagnolina Margot, Stefania Orlando ha deciso di prendersi qualche giorno di pausa dai social per ritrovare la serenità.

A cura di Daniela Seclì

Stefania Orlando è molto provata, dopo la morte della sua chihuahua Margot. Gli spettatori che hanno seguito la showgirl durante la sua esperienza nella casa del Grande Fratello Vip, sanno bene quanto tenga ai suoi cuccioli, che considera come figli. In una delle puntate, aveva anche riabbracciato la sua Margot, accompagnata dall'allora fidanzato Simone Gianlorenzi. Dopo avere annunciato la morte della sua cagnolina, Stefania Orlando è stata travolta dall'affetto di migliaia di persone. Ancora, però, non se la sente di tornare sui social.

Stefania Orlando e il dolore per la morte della sua chihuahua Margot

Stefania Orlando ha pubblicato un post su Instagram, ringraziando tutti per l'affetto e il sostegno che le stanno dimostrando. Tuttavia, ha spiegato di non sentirsela ancora di essere attiva sui social. Preferisce concedersi qualche giorno di pausa per metabolizzare il dolore che sta provando:

Grazie a tutte e a tutti per i tanti messaggi di conforto, vicinanza e affetto che mi state mandando. Mi accorgo in questo triste momento che la mia Margot non era amata solo da me, ma da tutti/e voi. Mi chiedete come sto ma non è facile descrivere il mio stato d'animo, sto cercando di metabolizzare e ancora non mi sento pronta ad interagire su Instagram come prima, aspetterò qualche giorno per poter essere più forte e più serena. Anche io, come tutti voi, ho le mie fragilità. Vi voglio bene, grazie per esserci sempre, oggi più che mai.

Margot aveva 19 anni

Nel post in cui annunciava la morte di Margot, Stefania Orlando aveva fatto sapere che la chihuahua aveva 19 anni: "Sono stati anni meravigliosi che non dimenticherò, io e te, inseparabili, e resteremo sempre unite amore mio. Vorrei scrivere per te parole mai dette, mai scritte, mai ascoltate e mai lette, per farti capire quanto ti ho amato e quanto mi manchi. Avresti compiuto 19 anni a luglio, ricordo lo scorso anno che abbiamo festeggiato il tuo diciottesimo, eri diventata maggiorenne, scherzavamo. Ma io continuerò a festeggiarti ogni anno e ogni giorno perché non ci sarà mai nessuno che prenderà il tuo posto, il vuoto che lasci non può essere uno spazio da riempire".