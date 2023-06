È morta Margot, cagnolina di Stefania Orlando: “Nessuno prenderà mai il tuo posto” Stefania Orlando, conduttrice tv ed ex concorrente del GF Vip, dice addio alla cagnolina Margot, con la quale viveva da quasi 19 anni. “Non volevi lasciarmi sola, hai lottato fino all’ultimo”, ha scritto in un post su Instagram.

A cura di Stefania Rocco

Stefania Orlando dice addio alla cagnolina Margot, entrata nella sua vita quasi 19 anni fa. Margot, amatissima da Stefania, era entrata nella Casa del Grande Fratello Vip – e nel cuore degli spettatori del programma – all’epoca della partecipazione della conduttrice al reality show. Profondamente legata alla sua cagnolina, Orlando ne aveva parlato a più riprese e si era commossa quando, a poche settimane dalla fine del reality, aveva avuto la possibilità di riabbracciarla anche grazie al supporto dell’ex marito Simone Gianlorenzi, che aveva portato Margot nella Casa affinché Stefania potesse riabbraccia.

L’addio di Stefania Orlando a Margot

“Non volevi andare via, non volevi lasciarmi sola tu che mi hai amato con tanta passione. Hai lottato fino all’ultimo attimo, stretta tra le mie braccia, protetta dal mio amore”, ha scritto Stefania su Instagram, profondamente addolorata dalla perdita, “Ci siamo amate così tanto io e te, piccola mia, quante ne abbiamo passate insieme, ed eri sempre tu a proteggermi, a tirarmi su, a salvarmi, con il tuo sguardo, con i tuoi occhi pieni d’amore. Pensavo di prendermi cura di te ma in realtà eri tu che ti prendevi cura di me, credevo di insegnarti qualcosa ed invece ho imparato io da te. Sono stati anni meravigliosi che non dimenticherò, io e te, inseparabili, e resteremo sempre unite amore mio. Vorrei scrivere per te parole mai dette, mai scritte, mai ascoltate e mai lette, per farti capire quanto ti ho amato e quanto mi manchi. Avresti compiuto 19 anni a luglio, ricordo lo scorso anno che abbiamo festeggiato il tuo diciottesimo, eri diventata maggiorenne, scherzavamo. Ma io continuerò a festeggiarti ogni anno e ogni giorno perché non ci sarà mai nessuno che prenderà il tuo posto, il vuoto che lasci non può essere uno spazio da riempire. Ciao piccola Margot, cuore mio, anima mia, principessa, cucciola adorata, fiocco di neve, nuvola bianca, raggiungi i tuoi fratellini Cosimo, Jaqueline e Schizzo, continua a proteggermi ti prego perché senza di te non ho più la mia bussola”.

I messaggi di affetto degli ex compagni del GF Vip

Numerosi gli amici che si sono stretti intorno a Stefania Orlando in questo momento tanto difficile. “Se vuoi, ci sono”, ha scritto Tommaso Zorzi in un commento pubblicato sotto il post di Stefania. Il giovane conduttore conosceva l’affetto tra l’amica e la cagnolina Margot e si è offerto di starle vicino. “Stefi … Ha vissuto una vita felice e questo grazie solo a chi ha reso possibile tutto ciò con ogni attenzione piena di amore: tu. È stata una piccola grande guerriera, ha deposto le armi solo adesso, anche per te, per far sì che potessi ricordartela ancora forte e piena di energie nonostante l’età. Ti abbraccio forte, so cosa significa e non mi sento di aggiungere altro. Buon viaggio piccola Margot”, ha scritto invece Francesco Oppini.