Stefania Orlando conduce uno show su Real Time, arriva Sort your life – Ogni cosa al suo posto Stefania Orlando torna in tv da conduttrice, con il nuovo programma di Real Time “Sort your life – Ogni cosa al suo posto”, in cui aiuterà delle famiglie a liberarsi di tutto ciò che nelle loro abitazioni può considerarsi superfluo. L’appuntamento è dal 14 giugno.

A cura di Ilaria Costabile

Stefania Orlando è pronta a prendere le redini di un programma tutto suo, su una rete che già l'ha vista di casa una volta, ovvero Real Time. Lo show in questione si chiamerà "Sort your life – Ogni cosa al suo posto" e andrà in onda in prima serata il prossimo 14 giugno, sul Canale 31, come anticipato anche da TvBlog.

Di cosa parlerà il programma

Sulla scia del programma a cui aveva preso parte lo scorso anno, ovvero Questa è casa mia, dove aveva preso parte in qualità di giudice, la showgirl adesso è pronta a rivestire il ruolo di conduttrice in una trasmissione che ruota attorno alla casa e al suo mantenimento nel modo più ottimale possibile. L'obiettivo è quello di ripulire le abitazioni al centro di ogni puntata, da oggetti in eccesso, accumulati negli anni, facendo un'operazione di decluttering. Ogni episodio vedrà i protagonisti, proprietari delle case in questioni, privati di tutto ciò che non viene più utilizzato e così posizionato in un magazzino. Da quel momento, quindi, si potrà compiere la scelta su cosa tenere e cosa no.

Il ruolo di Stefania Orlando

Stefania Orlando avrà il compito di supportare le famiglie in questo percorso e per farlo si servirà dell'aiuto di alcuni esperti che seguiranno, passo dopo passo, le fasi di questa liberazione dagli oggetti che occupano spazio, talvolta inutile, nella maggior parte delle case. Gli esperti in questione sono Mariapaola, che da quindici anni seleziona il personale domestico per le famiglia, facendolo loro formazione; Elena il cui ruolo è quello di personal organaizer, ovvero colei che sistema secondo dei criteri precisi tutto ciò che è presente nelle varie stanze di un'abitazione, ritenendo che il disordine sia solo fonte di stress e infine Rulof, un inventore che ha trovato metodi alternativi per riciclare tutto ciò che utilizza, facendo dell'arte del riciclo il punto di partenza il fulcro della sua vita.