“Fabrizio Biggio conduce Tim Summer Hits al posto di Stefano De Martino”, l’annuncio di Fiorello Fabrizio Biggio alla conduzione del Tim Summer Hits? È la suggestione che Fiorello annuncia a Viva Rai 2, lanciando il conduttore al posto di Stefano De Martino, che ha già detto di no al bis. Se fosse vero e venisse confermata anche Andrea Delogu, si ricomporrebbe dopo alcuni anni la coppia di Stracult.

A cura di Andrea Parrella

Il ritorno in Tv con Fiorello pare stia aprendo nuovi orizzonti a Fabrizio Biggio. Dopo la presenza al concertone del Primo Maggio con Ambra Angiolini, pare infatti destinato a sostituire Stefano De Martino alla conduzione del Tim Summer Hits della prossima estate. A lanciare l'esca è stato lo stesso Fiorello, nella puntata di Viva Rai 2 del 9 maggio, scherzando proprio con Biggio sul possibile impegno della prossima estate:

Tu sei stato chiamato per una cosa da fare questa estate… Ragazzi il nuovo Di Martino.

L'indiscrezione di Fiorello su Biggio

Al netto del cognome sbagliato di De Martino, l'allusione è chiara e il riferimento non può che essere al Tim Summer Hits, programma itinerante a sfondo musicale che il conduttore napoletano aveva inaugurato lo scorso anno insieme ad Andrea Delogu. “Io non so niente, no no farò le vacanze al posto di“, scherza Biggio imbarazzato, non confermando né smentendo la provocazione di Fiorello, che ha proseguito con il solito tono ironico: “A me piacciono queste definizioni che danno agli artisti. Il nuovo di qualcuno. Sai quanti nuovi Fiorelli ho visto io? (…) Sono finiti male, appassiti, perché porta sfiga dire ‘il nuovo qualcuno’. Porta sfighissima. Quindi siccome ho letto ‘il nuovo Di Martino’, tu, voglio dire, con tutto il rispetto per te, per Di Martino… sei carino, sei una brava persona, però…“.

Ipotesi, quella di Biggio alla conduzione del programma estivo, verosimile per tutta una serie di fattori. In primis per il posto vacante alla conduzione del Tim Summer Hits, visto che è stato lo stesso De Martino ad annunciare in un'intervista che non avrebbe ripetuto l'esperienza: “Onde evitare che le persone si scoccino di vedermi, allora mi assento. Ecco perché quest’estate non ci sarò“, ha detto recentemente in un'intervista al Fatto Quotidiano.

Andrea Delogu e Biggio di nuovo insieme dopo Stracult?

In seconda battuta va ricordato che, qualora fosse Biggio il nome scelto per la conduzione della seconda edizione del Tim Summer Hits, andrebbe a ricomporsi il tandem televisivo con Andre Delogu, visto che i due hanno presentato insieme diverse edizioni di Stracult. Allo stesso tempo non è scontato, o quantomeno non ancora confermato, che ci sarà proprio Delogu a presentare l'evento e solo nelle prossime settimane verrà definito.