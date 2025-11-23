Elena Sofia Ricci: “Dopo la separazione mi sto riappropriando della mia vita. Sono sola da 3 anni e sto bene”

Elena Sofia Ricci ha parlato della sua vita sentimentale dopo la separazione dal marito 3 anni fa: “Sono sola e sto bene così. Mi sto riappropriando di me stessa e del mio tempo”.

Elena Sofia Ricci ha parlato della sua vita sentimentale dopo la separazione. L'attrice è stata sposata per quasi 20 anni con Stefano Mainetti e nel 2022 il loro amore è arrivato al capolinea. Oggi ha raccontato di essere "sola da tre anni" e di star bene così.

Dopo la separazione dal marito, come ha raccontato a Verissimo nella puntata del 23 novembre, Elena Sofia Ricci si è "riappropriata di se stessa" e si sta concedendo del tempo solo per lei: "Sto avendo cura di me, e mie figlie ormai sono grandi. Ho amato tantissimo mio marito, gli vorrò bene per tutta la mia vita, ma ora è giusto che io abbia cura di me. È arrivato il mio tempo".

Ripensando alle sue passate relazioni, Elena Sofia Ricci confessa di aver sempre avuto paura di essere troppo ‘ingombrante' per via del suo nome e del suo lavoro: "Nel mio privato ho fatto tanti errori, invece adesso il mio diritto a esserci e fare le cose che mi piacciono me lo sono preso. Sto pensando solo a me".

Silvia Toffanin ha poi chiesto alla sua ospite se al momento ci sia una persona speciale nella sua vita, ma l'attrice ha precisato: "Sono sola da tre anni. Non sono single, ma sola, sto bene così. Non so se sono pronta per un'altra storia. Sto ancora recuperando quella ragazza che voleva ballare, che voleva essere solo leggera". Dopo la separazione, infatti, ha riscoperto la passione per la danza che negli ultimi anni aveva messo da parte.