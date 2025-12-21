Rocio Munoz Morales parla di Raoul Bova e di “Stefano” del suo libro: “Sono single”, ma il gossip su De Martino si riaccende

Rocio Munoz Morales sceglie il salotto di Verissimo per parlare della separazione da Raoul Bova, dello scandalo emerso dalle rivelazioni di Fabrizio Corona a Falsissimo e di un dettaglio che non è passato inosservato: nel suo libro "La vita adesso" la protagonista si innamora di un uomo che si chiama Stefano. Proprio mentre il gossip la vuole accanto a Stefano De Martino.

Le parole di Rocio Munoz Morales

Pur non facendo riferimento a tutta la questione in maniera diretta, è chiaro che nell'intervista si finisce per arrivare a parlare proprio di quello che è successo. "Non avevo il sentore. Ho fatto una scelta ponderata nel mio cuore che è stato il silenzio", racconta Rocio, che inquadra quel periodo come un momento di difesa istintiva delle figlie Luna e Alma. La sua risposta allo scandalo non è stata lo scontro mediatico, ma una forma di protezione quasi animale: "Mi sono sentita come un'aquila che apriva le ali e accoglieva e copriva e curava le sue creature. E lo faceva senza paura".

Un silenzio che non è stato passività, ma resistenza attiva contro gli attacchi esterni: "Pur per il fatto che accadevano cose che mi ferivano anche con violenza in alcuni casi. Ho resistito perché sapevo che c'erano Luna e Alma e ad oggi sento di dire che ho vinto l'unica battaglia che andava combattata. Io oggi le guardo e sorridono sono serene e sono felici".

Il rispetto verso Raoul Bova: "Auguro il meglio a chi gli sta vicino"

Nonostante la separazione e lo scandalo, Rocio mantiene una linea di rispetto formale verso l'ex compagno: "Il loro papà sarà il loro papà per sempre e io continuerò ad avere un rapporto di rispetto e di correttezza con lui". La frase che segue, però, contiene un passaggio che non sfugge: "Posso solo augurare il meglio perché è giusto che sia così. Perché è il papà di Luna e di Alma e auguro che le persone che gli stanno vicino adesso, lo vogliano bene quanto io l'ho voluto bene". Un augurio che riconosce implicitamente la presenza di altre persone nella vita di Bova, senza rancore ma con una consapevolezza che arriva dopo 14 anni di relazione.

Il "caso Stefano": tra finzione letteraria e gossip reale

È qui che arriva il passaggio più chiacchierato dell'intervista: "Adesso ricomincia un anno nuovo. La protagonista del mio libro si innamora di un uomo che si chiama Stefano, un uomo che non immaginava trovare. Dopo 14 anni sono single e mi fa pure strano. Devo prendere un po' la pratica. Però non è che io chiuda le porte all'amore ma in questo momento la mia priorità è un'altra".

La scelta del nome Stefano per il nuovo amore della protagonista del suo romanzo arriva nel momento esatto in cui il mondo del gossip parla di un possibile flirt tra Rocio Munoz Morales e Stefano De Martino. Una coincidenza che alimenta le speculazioni, soprattutto considerando che la conduttrice non smentisce né conferma, limitandosi a dichiarare che "non chiude le porte all'amore". Se davvero ci sia uno "Stefano" nella sua vita o se si tratti solo di letteratura, solo il tempo lo dirà.