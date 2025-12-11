Rocio Morales dopo la rottura con Bova: “Spaventata di non essere un esempio per le mie figlie. Ora sono serena”

Rocio Morales ha parlato del difficile periodo della separazione da Raoul Bova, spiegando di aver trovato nelle figlie la sua forza: “Mi dicevano ‘mamma, va tutto bene perché ci sei tu. Siamo fortunate'”. Oggi l’attrice non parla della sua vita privata, ma fa sapere di essere serena e “connessa con gli altri”.

Dopo la rottura con Raoul Bova, Rocio Morales è tornata al centro dei gossip. Di recente l'attrice è stata paparazzata con il manager Vittorio Chini e il suo nome è stato accostato anche a quello di Stefano De Martino, con cui starebbe vivendo un "amore segreto", mai confermato e anzi smentito. In occasione dell'uscita del suo nuovo libro, La vita adesso, Morales ha parlato del periodo difficile vissuto quando si è separata dal marito, spiegando come oggi sia intenzionata ad andare avanti a testa alta e lasciarsi tutto alle spalle.

"Io la forza l'ho trovata nelle mie figlie", ha raccontato Morales al settimanale Oggi. Luna e Alma, nate rispettivamente nel 2015 e nel 2018, sono state il punto di riferimento per l'attrice, anche se inizialmente ha avuto paura per loro: “Ero spaventata perché per me è importante essere per loro un bell'esempio al femminile. Quando qualcosa si rompe, la prima cosa che arrivano sono i sensi di colpa. ‘Cosa ho sbagliato? Cosa potevo fare meglio?'. Soffrivo perché le mie figlie avrebbero subito le conseguenze di un mio fallimento. E invece la forza l'ho trovata nei loro occhi".

Non è la prima volta che Rocio Morales parla della rottura con l'ex compagno, diventata pubblica nei mesi scorsi dopo che il presunto tradimento dell'attore con Martina Ceretti. Già sul palco del Vanity Fair Stories, l'attrice aveva parlato del difficile periodo vissuto, dal quale ora sembra essere uscita del tutto, mentre il nome di lui è sempre più vicino a quello di Beatice Arnera, con cui avrebbe una storia "‘Mamma, va tutto bene perché ci sei tu, siamo fortunate a essere noi tre'", le hanno detto le figlie. "La vita non smette mai di sorprenderci e di metterci alla prova e noi queste prove dobbiamo superarle. Ora sono serena, in armonia con la mia essenza più profonda e mi sento connessa agli altri”, ha precisato Morales riguardo al presente, senza sbilanciarsi a proposito della sua vita privata.