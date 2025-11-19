Giulio Berruti paparazzato con Delfina, anche lei avvocato come l’attuale fidanzato di Maria Elena Boschi

Per Giulio Berruti è ora di guardare al nuovo, dopo la fine della storia con Maria Elena Boschi, piuttosto importante e duratura, l'attore nonché odontoiatra e medico estetico, si concede qualche momento di spensieratezza come raccontato sulle pagine del settimanale Chi.

Passeggiate romane in compagnia di un'amica

Dalle foto pubblicate sulla rivista, non si evince nulla di particolare, se non che Berruti si stia riprendendo i suoi spazi, come solitamente accade dopo la fine di una storia d'amore e, magari, ci si dà l'opportunità di conoscere qualcuno, di aprirsi al nuovo. L'attore è stato visto passeggiare per le strade di Roma in compagnia di una ragazza che, ad oggi, pare essere solamente un'amica. I due ridono, si guardano complici, camminano amenamente dopo aver cenato da Shinto, per poi raggiungere un'enoteca a Campo dei Fiori e infine dirigersi verso la macchina, parcheggiata non troppo distante dal ristorante e andare via a "velocità sostenuta". Secondo quanto riportato dal settimanale, la ragazza in questione si chiama Delfina e fa l'avvocato. È decisamente presto per poter dare una connotazione a questo legame dal momento che, secondo quanto riportato dalla rivista, l'attore sarebbe in una "fase esplorativa", magari in cerca di qualcosa che lo appaghi tanto quanto il suo lavoro.

Ed è infatti sul lavoro che Giulio Berruti si è concentrato in questi ultimi anni, accantonando un po' il mondo dello spettacolo e dedicandosi, invece, alla sua attività primaria, quella di odontoiatra e medico estetico, occupandosi dei suoi pazienti e dello suo studio al centro della Capitale, che gli regala non poche soddisfazioni. L'ultima esperienza televisiva è quella di Pechino Express, dove si è messo alla prova, accompagnato da un amico e collega, programma in cui ha dato prova di essere particolarmente predisposto all'avventura, pur non nascondendo alcuni problemi fisici, come quelli legati alla fibromialgia.