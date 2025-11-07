Patrizia Rossetti sta con Marco Antonio Bellini: “Eravamo amici, poi qualcosa è cambiato e sono al settimo cielo”

Le foto pubblicate da Novella 2000 avevano già svelato tutto: un bacio rubato, quello che non lascia spazio a interpretazioni. Ma è nella puntata di Storie al bivio, in onda domani sabato 8 novembre alle 15.30 su Rai2, che Patrizia Rossetti mette da parte ogni prudenza e racconta alla conduttrice Monica Setta la sua nuova vita accanto a Marco Antonio Bellini, attore quarantenne che fino a poco tempo fa considerava semplicemente un amico.

Il racconto di Patrizia Rossetti

"Eravamo solo amici poi qualcosa è cambiato e sono la donna più felice del mondo". Le parole della conduttrice hanno il peso di chi ha attraversato anni di solitudine dopo una separazione, di chi ha probabilmente smesso di cercare. E proprio in quel momento, quando le aspettative si placano e la vita prende altri binari, l'amore arriva inaspettato, travestito da amicizia. La differenza d'età – oltre vent'anni – diventa per Rossetti il simbolo di una libertà conquistata, non un ostacolo da giustificare. "Marco è una persona splendida che ha oltre 20 anni meno di me ma dimostra che le cose belle arrivano improvvisamente quando non le cerchi più, a prescindere dall'età". Un'affermazione netta, che chiude la porta ai commenti e alle etichette con cui spesso vengono bollate le coppie dove la donna è più grande.

La felicità senza garanzie

Quello che colpisce nelle dichiarazioni di Rossetti è l'assenza di illusioni. Nessuna promessa di eternità, nessun progetto blindato. Solo il presente vissuto con pienezza, senza proiettare sul domani aspettative che rischiano di appesantire il presente. Solo una donna pienamente matura può pensarla in questo modo.

"Come andrà e quanto durerà non me lo chiedo. Potrebbe essere solo amicizia alla fine ma andrebbe comunque bene. Oggi sono, forse per poco, al settimo cielo". C'è una maturità rara in queste parole, la consapevolezza che la felicità non si misura in anni ma in intensità. Rossetti sa che questa storia potrebbe evolversi, trasformarsi, persino tornare a essere amicizia. E questo non la spaventa, perché ha imparato che l'importante è vivere quello che c'è, non quello che potrebbe esserci.

Chi è Marco Antonio Bellini

Attore quarantenne, Marco Antonio Bellini ha cominciato a lavorare nei concorsi di bellezza e poi, dopo un apprendistato fatto di corsi di recitazione e altra gavetta, ha iniziato a lavorare con una certa continuità. In curriculum ha alcune partecipazioni in soap e serie tv popolari come Un posto al sole e Ris – Delitti Imperfetti, ma anche film come "Operazione Vacanze" e "Una notte da paura". Una carriera, insomma, avviata ma ancora tutta da costruire. Il futuro è suo.