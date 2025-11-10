Gossip
Chi è Marco Antonio Bellini, il nuovo fidanzato di Patrizia Rossetti

Marco Antonio Bellini, 37 anni, attore e modello di professione, è il fidanzato di Patrizia Rossetti. Tra loro una differenza d’età di oltre 20 anni. Il loro rapporto è nato da un’amicizia, che con il tempo si è trasformata in qualcosa di più.
A cura di Elisabetta Murina
Marco Antonio Bellini ha 37 anni, è un attore e modello, ed è fidanzato con Patrizia Rossetti. Tra loro una differenza d'età di 20 anni, che per la showgirl non ha mai rappresentato un problema. È stata lei a parlare per la prima volta della loro storia d'amore, nata da un'amicizia e con il tempo trasformatasi in qualcosa di più, anche se non è noto da quanto siano una coppia.

Chi è Marco Antonio Bellini, attore e fidanzato di Patrizia Rossetti

Marco Antonio Bellini, come si legge sui suoi profili social, ha 37 anni ed è originario di Milano. Ha studiato finanzia e assicurazioni e attualmente lavora come modello e attore. Su Facebook fa sapere che dal 2018 ad oggi fa parte dell'agenzia di moda Major Model Management. Nel corso degli anni ha studiato recitazione e ha preso parte a diversi film e serie tv in qualità di attore, come Operazione Vacanze, Ma tu, mi vuoi bene?, ma anche successi come Un Posto al Sole, I Cesaroni e Ris – Delitti Imperfetti con ruoli minori. Nel 2025 ha recitato nel cortometraggio Stalker sei sempre con me, diretto da Fabio Bastianello e che è stato presentato al Festival del cinema di Venezia.

Marco Antonio Bellini
Marco Antonio Bellini

La storia d’amore con Patrizia Rossetti

Ospite di Storie di Donne al Bivio, Patrizia Rossetti ha raccontato come è nato l'amore con Marco Antonio Bellini: "Eravamo solo amici poi qualcosa è cambiato e sono la donna più felice del mondo". Con il passare del tempo il loro rapporto di amicizia si è trasformato in qualcosa di più profondo e intimo e ad oggi sono una coppia. La differenza d'età, ha spiegato la showgirl, non ha mai rappresentato un limite: "Marco è una persona splendida che ha oltre 20 anni meno di me ma dimostra che le cose belle arrivano improvvisamente quando non le cerchi più, a prescindere dall'età". Al momento Rossetti è concentrata sul presente e non vuole pensare troppo al futuro: "Come andrà e quanto durerà non me lo chiedo. Potrebbe essere solo amicizia alla fine ma andrebbe comunque bene. Oggi sono, forse per poco, al settimo cielo". 

Gossip
