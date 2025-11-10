Chi è Marco Antonio Bellini, il nuovo fidanzato di Patrizia Rossetti

Marco Antonio Bellini ha 37 anni, è un attore e modello, ed è fidanzato con Patrizia Rossetti. Tra loro una differenza d'età di 20 anni, che per la showgirl non ha mai rappresentato un problema. È stata lei a parlare per la prima volta della loro storia d'amore, nata da un'amicizia e con il tempo trasformatasi in qualcosa di più, anche se non è noto da quanto siano una coppia.

Chi è Marco Antonio Bellini, attore e fidanzato di Patrizia Rossetti

Marco Antonio Bellini, come si legge sui suoi profili social, ha 37 anni ed è originario di Milano. Ha studiato finanzia e assicurazioni e attualmente lavora come modello e attore. Su Facebook fa sapere che dal 2018 ad oggi fa parte dell'agenzia di moda Major Model Management. Nel corso degli anni ha studiato recitazione e ha preso parte a diversi film e serie tv in qualità di attore, come Operazione Vacanze, Ma tu, mi vuoi bene?, ma anche successi come Un Posto al Sole, I Cesaroni e Ris – Delitti Imperfetti con ruoli minori. Nel 2025 ha recitato nel cortometraggio Stalker sei sempre con me, diretto da Fabio Bastianello e che è stato presentato al Festival del cinema di Venezia.

Marco Antonio Bellini

La storia d’amore con Patrizia Rossetti

Ospite di Storie di Donne al Bivio, Patrizia Rossetti ha raccontato come è nato l'amore con Marco Antonio Bellini: "Eravamo solo amici poi qualcosa è cambiato e sono la donna più felice del mondo". Con il passare del tempo il loro rapporto di amicizia si è trasformato in qualcosa di più profondo e intimo e ad oggi sono una coppia. La differenza d'età, ha spiegato la showgirl, non ha mai rappresentato un limite: "Marco è una persona splendida che ha oltre 20 anni meno di me ma dimostra che le cose belle arrivano improvvisamente quando non le cerchi più, a prescindere dall'età". Al momento Rossetti è concentrata sul presente e non vuole pensare troppo al futuro: "Come andrà e quanto durerà non me lo chiedo. Potrebbe essere solo amicizia alla fine ma andrebbe comunque bene. Oggi sono, forse per poco, al settimo cielo".