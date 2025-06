Guè a Belve: “Con Vera Gemma mai avuto un flirt, lo dice lei. Diedi fuoco a una stanza d’hotel, poi la fuga”

video suggerito

Guè è ospite della puntata di Belve in onda martedì 3 giugno. Il rapper ripercorre alcuni momenti del suo passato, da quella volta in cui diede fuoco a una stanza d'hotel, fino al chiarimento sulla sua situazione sentimentale.

L'ultima puntata di Belve, in onda martedì 3 giugno, apre le porte a Guè. Il rapper dice la sua su Fedez e ricorda alcuni momenti difficili del suo passato. Nega, poi, di aver mai avuto una relazione con Vera Gemma e spiega che al momento non "sarebbe in grado" di avere una relazione.

Guè: "Sono stato tradito da amici e colleghi"

"È un mio difetto fisico, Guè perché sono guercio. Mi chiamavano così da ragazzino" spiega il rapper a proposito del suo nome d'arte. Concorda, poi, con la descrizione che fecero di lui su un giornale, ammettendo di essere il "padrino del rapper". Si descrive come un buono: "Sono stato tradito da amici, colleghi. Nel mio mondo è molto frequente". A proposito del suo album Guesus, in cui si presenta con le fattezze di Gesù e per cui fu molto criticato, chiarisce: "Siccome sono nato il 25 dicembre avevamo pensato di fare questa cosa". Ribadisce la sua posizione: "Sono un'icona nel rapper italiano. Ci sono miei colleghi che vogliono entrare in politica, diventare re del pop…". Se potesse, preferirebbe essere più ricco che famoso e conosciuto.

Guè: "Fedez non sta simpatico all'industria. Io faccio il rapper, lui gossip"

Rifiuta di rivelare un featuring di cui si è pentito. Parlando di Fedez, lanciato dalla sua etichetta, ammette: "Non lo considero un errore, ma una delle tante cose importanti che abbiamo fatto". Tra loro non c'è mai stata amicizia:

Ha sempre deriso la cultura hip-hop. Il suo punto di partenza è sbagliato. È come i vari cantanti come Elio che dicono l'autotune fanno schifo, questa cosa mi fa male. Fedez è un personaggio che fa qualcosa completamente opposta dalla mia. Lui fa gossip. Fa un'altra cosa rispetto alla mia. Non è una persona che sta simpatica all'industria. Io soldi e successo non li faccio per una relazione o con mia figlia in mano, ma perché faccio i concerti, la mia musica. Non vendo esclusive. È un altro mestiere.

Guè: "Le dipendenze mi hanno rovinato"

Guè si apre poi al racconto delle sue dipendenze: "Ho provato tutto, vizi, donne. Non lo consiglio a nessuno. Tutta la parte oscura che è la droga, la malavita, è un'esperienza che nonostante faccia parte del mio percorso mi ha rovinato la vita". Non riesce ad individuare un solo momento più basso nel suo percorso. Parlando di una nota piattaforma su cui spese 5mila euro, rivela: "Le creator mi hanno chiesto di iscrivermi al loro canale. Quelle piattaforme sono come il gioco d'azzardo. Sono stato lì qualche giorno, poi ho tolto la membership". Nega di aver avuto esperienze con uomini. Alla domanda se al momento sia innamorato, risponde: "Mi piacerebbe, ma non mi sento in grado. È una cosa che mi manca. Amo mia figlia, mia madre, i miei amici. Ma riuscire a rendere felice un'altra persone è una battaglia per me". Sulle sue relazioni passate, mette in chiaro: "Non ho mai avuto un flirt con Vera Gemma. È una cosa che ha detto solo lei. Siamo andati solo a cena. Con Nicole Minetti sono stato fidanzato quasi un anno dieci anni fa".

Guè: "Sono ipocondriaco. Ho sempre avuto paura delle malattie sessuali"

Quando Francesca Fagnani gli chiede di quale "belvata" sia responsabile, racconta quelli che lui definisce "casini innocenti": "Sono stato diffidato da certi hotel, ho avuto un incidente con il fuoco. Stavo fumando ed è successo questo disastro, anche con fuga roccambolesca". La conduttrice, poi, gli ricorda di quando pubblicò su Instagram un video in cui si masturbava: "Sono stato un precursore fantastico. Da quando ci sono tanti social media ci sono tante cose trapelate, dopo è successo a tantissimi. È stata una cosa involontaria". E ancora: "Non è che ho voluto pubblicare volontariamente delle cose sessuali, purtroppo è successo". Confessa poi il retroscena dietro il gesto a Sanremo nei confronti di Geolier, scambiato per solidarietà durante i fischi dell'Ariston: "Sfato un mito. Mentre cantiamo abbiamo questa gestualità da rapper. Il mondo social pensava che lo aiutassi. Io da lì in poi ovunque andassi mi dicevano che ero un grande ma non era così". In conclusione, rivela di essere un grande ipocondriaco: "Ho avuto paura di malattie sessuali per tutta la mia vita. La morte è la cosa che fa più paura di tutte".